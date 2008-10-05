Fortis'in satışı sadece Hollanda operasyonlarını içeriyor

Fortis, Hollanda’da devlete satıldı

Fortis Türkiye, Fortis Grubu’nun Hollanda’daki bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri ile ABN Amro’daki hisselerinin Hollanda Hükümetince satın alındığını bildirerek, "16.8 milyar Euro karşılığında gerçekleşen bu satış, Fortis Grubu’nun sürdürülebilir sermaye tabanını ve borç ödeme yeterliliğini güvence altına aldı" açıklamasını yaptı.Fortis Grubu’nun yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Satış, sadece Hollanda operasyonlarını içermektedir. Fortis Grubu, bu satış sonrasında daha da güçlenen ve güvence altına alınan sürdürülebilir sermaye yeterliliği ile Asya, Amerika ve Avrupa’da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.”Fortis Türkiye’den yapılan açıklamada, satış işleminin, sermaye yapısını güçlendirmek dışında Fortis’in Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki faaliyetlerine bir etkisi olmayacağı kaydedilerek, “Fortis Türkiye’nin yüzde 94.12 oranında hissesi, Belçika Hükümeti’nin de yüzde 49’una sahip bulunduğu Fortis Belçika’ya aittir. 1,75 milyar YTL özsermayesi, mükemmel likidite birikimi ve 2008 yılının ilk yarısında elde ettiği 155 milyon YTL net konsolide karı ile son derece güçlü bir banka olan Fortis Türkiye, ülkemizdeki tüm bankaların çalışma koşullarını düzenleyen ve denetleyen BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) koyduğu kural ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte; müşterilerinin ve iş yaptığı kurumların her zaman olduğu gibi en yakın ortağı olmaya devam etmektedir.Fortis Türkiye, Fortis Grubu’nun artan gücünden daha fazla yararlanarak, başarılı performansını ve Türkiye ekonomisine katkılarını daha da ileri noktalara taşımayı hedeflemektedir" denildi.