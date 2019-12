Fortis'e üç ülke el koyuyor

SPK'dan Fortis'e idari para cezası

Kriz Fortis'i de vurdu

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu Üyesi Neelie Kroes ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet’in de katılımıyla dün gece geç saatlere kadar Fortis için çıkış yolu arayan Benelüks ülkeleri, piyasalardaki tedirginliğin de etkisiyle ödemelerini yapmakta zorlanan bankaya ortaklaşa 11,2 milyar euro aktarmayı seçti.Belçika Başbakanı Yves Leterme tarafından basın toplantısıyla açıklanan kurtarma planına göre Fortis’in her 3 ülkedeki birimlerinin yüzde 49’u kamuya devredilecek. Fortis’e Belçika 4,5 milyar euro, Hollanda 4 milyar euro ve Lüksemburg 2,5 milyar euro ödeyecek.Kurtarma planına göre Fortis ayrıca, geçen yıl bir konsorsiyumla birlikte satın aldığı, ABN Amro’nun kendi payına düşen Hollanda’daki bankacılık birimini elinden çıkaracak.Küresel çalkantı ve ABD emlak piyasasındaki zararlar nedeniyle bankaların birbiri ardına rekor zarar açıkladıkları bir dönemde Royal Bank of Scotland ve İspanyol Santander’la birlikte Hollanda bankası ABN Amro’yu dünya bankacılık tarihinin rekoru olan 70 milyar euroya satın alan Fortis, kendi payına düşen Hollanda bankacılık birimleri için 24 milyar euro ödeme taahhüdüne girince, küresel mali krizin de etkisiyle sermaye sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.Bu arada yeterli şeffaflığı sağlamamakla ve Fortis’in yaşadığı mali krizden sorumlu olmakla suçlanan bankanın yönetim kurulu başkanı Maurice Lippens’in istifa edeceği ve yerine geçecek ismin banka dışından Belçika hükümeti tarafından atanacağı belirtildi. Benelüks hükümetleri Fortis’in yönetim kurulu üyelerinde de belirleyici olacak.Öte yandan Fortis’i satın almak için gayrı resmi öneri sunan ve gelecekteki muhtemel yeni zararlar için Belçika hükümetinden garanti isteyen Fransız BNP Paribas ve Hollandalı ING’nin teklifleri reddedildi.BNP Paribas, bir yıl önce 24 eurodan işlem görmesine rağmen gecen haftayı 5,18 eurodan kapatan Fortis hisseleri için 1,6 euro önerdi.Fortis Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hükümetlerinin yaptıkları bir açıklamayla, Fortis müşterileri ve kurumun iş yaptığı diğer kuruluşlara ek bir güvence vermek amacıyla, Fortis’e 11,2 milyar euro tutarında kaynak aktarma kararı aldıkları hatırlatıldı.Böylelikle her biri ayrı ayrı olmak üzere Belçika, Hollanda ve Lüksemburg hükümetlerinin yüzde 49 oranında Fortis Belçika, Fortis Lüksemburg ve Fortis Hollanda’da hisse sahibi oldukları aktarılarak, "bu müdahale, Fortis Grup’un tüm yükümlülüklerini karşılama yeterliliğine sahip olduğunun açık ve net bir teyidi niteliğindedir" denildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, finans sektörümüzün düzenleyici kurumlarının denetiminde faaliyetlerini sürdüren bir finans kuruluşu olan Fortis Türkiye, dünyanın en büyük uluslararası finans kurumları arasında gösterilen Fortis Grup’un desteğinden, güçlü bir şekilde yararlanmaya devam edecektir."