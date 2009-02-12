Fortis'e onay yok

Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü genel kurul toplantısı yapan Fortis Holding hissedarları, Fortis'in Belçika ve Hollanda'da kamulaştırılmasına karşı çıktılar. Yatırımcılar, Fortis'in Fransız BNP Paribas'ya satışını da engellediler.



"Büyük bir fırsat kaçırıldığını" belirten Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, tasarrufçulara ve banka çalışanlarına güvence mesajları vererek, hükümetin hissedar olarak sorumluluklarını üstleneceğini, endişelenecek bir durum olmadığını açıkladı.



Fortis Holding Başkanı Karel De Boeck, bu kararın ardından, Belçika devleti, BNP Paribas ve Fortis'in bir masa çevresinde toplanarak strateji belirlemeleri ve şimdi ne yapılacağını konuşmaları gerektiğini söyledi.



Fortis'in en büyük hissedarı olan Çinli sigorta şirketi Ping Ann'ın tavrının kararda etkileyici olduğu bildirildi.



Çin'in ikinci büyük sigorta şirketi Ping Ann'dan yapılan açıklamada, "Eylül 2008'den bu yana Belçika hükümeti tarafından yönlendirilen Fortis'in aktif satışları, yalnızca Fortis'in değerini tahrip etmekle kalmayıp aynı zamanda Fortis hissedarlarını zarar ettirmiştir" denilmişti.



2007 yılı kasım ayında Fortis'in yüzde 4.18'lik hissesini 1.81 milyar Avro'ya satın alarak en büyük hissedarı haline gelen Ping Ann, küresel krizde parçalanarak satılışından önce piyasa değeri sürekli gerileyen bankaya destek için yeni alımlarla hisse oranını yüzde 5'e dek yükseltmişti.



Fortis yatırımından 2 milyar Avro'ya yakın zarar eden Ping Ann'ın, Belçika hükümetinden tazminat isteği, "hissedarların uğradığı zararın bankaya hükümet müdahalesinden önce, kötü yönetim nedeniyle gerçekleştiği" gerekçesiyle reddedilmişti.



Brüksel mahkemesinden döndü



Küresel krizle birlikte banka zararlarının en büyük nedeni durumuna gelen ve "zehirli aktifler" olarak adlandırılan yüksek riskli yapısal ürün portföyünün ayrı bir şirkete aktarılmasının ardından Fortis'in bankacılık faaliyetleriyle Belçika'daki sigorta biriminin hükümet müdahalesiyle geçen yıl ekim ayında 14.5 milyar Euro’ya Fransız BNP Paribas'ya satışı, Brüksel mahkemesinden dönmüştü.



Belçikalı Fortis hissedarlarının açtığı davada Brüksel Temyiz Mahkemesi, bankanın hükümet müdahalesi ve yönetim kurulu kararıyla satışını dondurarak her türlü işlemin 65 gün içinde yatırımcıların onayına sunulmasına hükmetmişti.



Fortis Türkiye’den açıklama



Fortis Türkiye, Belçika Devletinin, Fortis Türkiye'nin ana sermayedarı olan Fortis Bank Belçika'nın yüzde 99,93 hissesinin sahibi bulunmaya devam ettiğini duyurdu.



Fortis Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Belçika Devletinin 29 Eylül 2008'de, 4,7 milyar avro düzeyinde bir sermaye artırımı yoluyla Fortis Türkiye'nin yüzde 94,1 ile ana sermayedarı, Fortis Bank Belçika'nın ise yüzde 49,93 oranında hissesine sahip olduğu anımsatıldı.



5-6 Ekim 2008 tarihlerinde de Belçika Devletinin, 4,7 milyar avro tutarında ikinci bir ödeme karşılığında, Fortis Bank Belçika'nın yüzde 50 hissesini daha satın aldığı hatırlatılan açıklamada, Belçika Devletinin, Fortis Bank Belçika'nın yüzde 99,93 hissesinin sahibi konumuna geldiği vurgulandı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Belçika Devleti, aynı tarihlerde BNP Paribas ile Fortis Bank Belçika'nın yüzde 74,94 hissesinin, bazı koşullara bağlı olmak üzere, BNP Paribas'a satışını öngören bir protokol imzalamıştır.



5-6 Ekim 2008 tarihli bu işlemler 11 Şubat 2009 tarihinde, Fortis Grubu Hissedarlar Genel Kurulu onayına sunulmuş ve Genel Kurul işlemlerin reddi yönünde karar vermiştir.



Ancak, yürürlükte bulunan ilgili Belçika yasaları uyarınca, Belçika Devletinin yüzde 50 hisseyi satın alması ile ilgili işlemler, tamamen sonuçlandırılmış ve ödemesi de gerçekleştirilmiş olduğundan, geçerliliğini korumaktadır.



Bu nedenle, Belçika Devleti, Fortis Türkiye'nin ana sermayedarı Fortis Bank Belçika'nın yüzde 99,93 hissesinin sahibi bulunmaya devam etmektedir."



Fortis Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yvan De Cock, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Fortis Grubu Hissedarlar Genel Kurulu'nun almış olduğu bu kararın, Fortis Türkiye'nin müşterileri, çalışanları ve faaliyetleri açısından herhangi bir değişiklik doğurmadığına dikkati çekerek, şunları ifade etti:



"Fortis Türkiye, ülkemizdeki tüm finans kuruluşlar gibi faaliyetlerini Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu denetiminde gerçekleştirmektedir ve sağlam sermaye tabanı, likidite birikimi ile son derece güçlü bir bankadır.



Fortis Türkiye olarak, ana sermayedarımızın desteği ile önümüzdeki dönemde de müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

