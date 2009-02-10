Fortis'e kamulaştırma kapıda

Fortis'in en büyük hissedarı olan Çinli sigorta şirketi Ping Ann, yarın yatırımcıların onayına sunulacak Fortis'in Belçika, Lüksemburg, Türkiye, Polonya, Fransa ve Almanya'daki bankacılık birimlerinin Fransız BNP Paribas'ya satılmasına ret oyu vereceğini duyurdu.



Çin'in ikinci büyük sigorta şirketi Ping Ann'dan dün yapılan açıklamada, "Eylül 2008'den bu yana Belçika hükümeti tarafından yönlendirilen Fortis'in aktif satışları sadece Fortis'in değerini tahrip etmekle kalmayıp aynı zamanda Fortis hissedarlarına zarar ettirmiştir" denildi.



'Hayır' oyu verecek...



Piyasa gözlemcileri, Fortis'in önceki yıllardaki genel kurulları dikkate alındığında Ping Ann'ın çarşamba günü gerçekleştirilecek oylamada 5'te 1 civarında söz hakkı elde edebileceğini belirterek yine "hayır" oyu vereceğini açıklayan Belçikalı büyük hissedarlarla birlikte, Fortis'in BNP Paribas'ya satışının çökme ihtimalinin arttığına dikkat çekiyor. Bu durumda en güçlü ihtimal olarak Fortis'in kamulaştırılması üzerinde duruluyor.



2007 Kasım'da Fortis'in yüzde 4,18 hissesini 1.81 milyar euroya satın alarak en büyük hissedarı haline gelen Ping Ann, küresel krizde parçalanarak satılışından önce, piyasa değeri sürekli gerileyen bankaya destek için yeni alımlarla hisse oranını yüzde 5'e kadar yükseltmişti.



Fortis yatırımından 2 milyar euroya yakın zarar eden Ping Ann'ın, Belçika hükümetinden tazminat talebi, "hissedarların uğradığı zararın bankaya hükümet müdahalesinden önce, kötü yönetim nedeniyle gerçekleştiği" gerekçesiyle reddedilmişti.



Banka zararlarının en büyük nedeni



Küresel krizle birlikte banka zararlarının en büyük nedeni haline gelen ve "zehirli aktifler" olarak adlandırılan yüksek riskli yapısal ürün portföyü ayrı bir şirkete aktarılmış, Fortis'in bankacılık faaliyetleriyle Belçika'daki sigorta biriminin hükümet müdahalesiyle geçen yıl ekim ayında 14.5 milyar euroya Fransız BNP Paribas'ya satışı, Brüksel mahkemesinden dönmüştü.



Belçikalı Fortis hissedarlarının açtığı davada Brüksel temyiz mahkemesi, bankanın hükümet müdahalesi ve yönetim kurulu kararıyla satışını dondurarak her türlü işlemin 65 gün içinde yatırımcıların onayına sunulmasına hükmetmişti.



3 muhtemel senaryo



Mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti de hazırladığı raporda, Fortis'in Belçika'daki sigorta biriminde Fransızlara devredilen hisse oranının düşürülebileceğini fakat BNP Paribas'ya satışın 3 muhtemel senaryo arasında "en mantıklı ve uygun" seçenek olduğunu bildirmişti.



Bunun üzerine Belçika hükümetiyle tekrar müzakere masasına oturan BNP Paribas, "zehirli" aktiflerdeki payını yükseltmeyi ve Belçika sigorta birimindeki payını çoğunluk hissesinden yüzde 10'a düşürmeyi kabul etmişti.

