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Ekonomi

Fortis'e 14,5 milyar Euro

BNP Paribas, Fortis için 9 milyar Euro’su hisse senedi, 5,5 milyar Euro’su nakit, toplam 14,5 milyar Euro ödeyecek

06 Ekim 2008 03:00

Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, Fortis'in tüm bankacılık birimleriyle Belçika'daki sigorta faaliyeti için 9 milyar Euro’su hisse senedi ve 5,5 milyar Euro’su nakit olmak üzere toplam 14,5 milyar Euro ödeyecek.

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Fortis'ten yapılan açıklamada, son 1 haftada gerçekleşen operasyonların ardından Fortis'in holding yapısının altında, yılın ilk yarısında 102 milyon Euro kâr açıklayan Fortis Uluslararası Sigorta şirketinin tamamı, 10,4 milyar Euro’luk yapısal kredi portföyünün taşındığı yeni ortaklıkta yüzde 66 pay ve son işlemlerden kazanılan nakdin kaldığı belirtildi.

İngiltere, Fransa ve Hong Kong'da doğrudan faaliyet gösteren Fortis Uluslararası Sigorta'nın Lüksemburg, Portekiz, Çin, Malezya, Hindistan ve Tayland'da ortaklıkları bulunuyor

Belçika hükümetiyle BNP Paribas arasında dün gece sağlanan anlaşmayla Fortis'in Türkiye, Polonya ve Fransa dâhil uluslararası bankacılık birimi de Fransız bankasına devredildi.

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