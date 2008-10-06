Fortis'e 14,5 milyar Euro

Fortis Türkiye'nin sahibi Fransız bankası oldu

Avrupa Fortis'i kurtarıyor

Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas, Fortis'in tüm bankacılık birimleriyle Belçika'daki sigorta faaliyeti için 9 milyar Euro’su hisse senedi ve 5,5 milyar Euro’su nakit olmak üzere toplam 14,5 milyar Euro ödeyecek.Fortis'ten yapılan açıklamada, son 1 haftada gerçekleşen operasyonların ardından Fortis'in holding yapısının altında, yılın ilk yarısında 102 milyon Euro kâr açıklayan Fortis Uluslararası Sigorta şirketinin tamamı, 10,4 milyar Euro’luk yapısal kredi portföyünün taşındığı yeni ortaklıkta yüzde 66 pay ve son işlemlerden kazanılan nakdin kaldığı belirtildi.İngiltere, Fransa ve Hong Kong'da doğrudan faaliyet gösteren Fortis Uluslararası Sigorta'nın Lüksemburg, Portekiz, Çin, Malezya, Hindistan ve Tayland'da ortaklıkları bulunuyorBelçika hükümetiyle BNP Paribas arasında dün gece sağlanan anlaşmayla Fortis'in Türkiye, Polonya ve Fransa dâhil uluslararası bankacılık birimi de Fransız bankasına devredildi.