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Spor

Fortis Türkiye Kupası kuraları çekildi

Fortis Türkiye Kupası 1. kademe kuraları, İstanbul'da Maslak Sheraton Oteli'nde yapıldı. Kura çekimine Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, Genel Sekreter Metin Kazancıoğlu

22 Ağustos 2008 03:00

Fortis Türkiye Kupası 1. Kademe müsabakaları kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. Maslak Sheraton Oteli'nde yapılan kura çekimine Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, Genel Sekreter Metin Kazancıoğlu ve 1. kademede yer alan kulüplerin bazılarının temsilcileri katıldı.


Metin Kazancıoğlu, Fortis Türkiye Kupası'nın federasyonun pazarlama yönünden ikinci büyük organizasyonu olduğunu belirterek, ''Amacımız bu ürünümüzü daha da değerli hale getirmek. Temennimiz kulüplerimizin tüm sezon boyunca fair play içinde mücadele etmesidir'' dedi.

1. KADEME MÜSABAKALARI
1. Kademe müsabakaları, 8 grupta bölgesel olarak 3 Eylül 2008'de yapılacak.

1. Kademede, 2007-2008 sezonunda Bank Asya 1. Ligi'nden Turkcell Süper Lig'e yükselemeyen 15 takım, Turkcell Süper Lig'de son 3 sıraya alan takımlar, TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nda 1-5 derecelerini alan 5 takım, TFF 2. Lig Klasman Grupları'nda birinci olan 5 takım ve TFF 3. Lig'de gruplarında ilk iki sırada yer alan 8 takım olmak üzere toplam 36 takım mücadele edecek.

Kura çekimi sonunda gruplarda eşleşmeler şöyle oluştu:

1. Grup:
Kasımpaşa-Güngören Belediyespor
İstanbulspor-Gaziosmanpaşa
2. Grup:
Sakaryaspor-Kartalspor
Beylerbeyi-Beykoz 1908
3. Grup:
KDÇ Karabükspor-Boluspor
Çankırı Belediyespor-Samsunspor
4. Grup:
Çaykur Rizespor-Orduspor
Giresunspor-Ofspor
5. Grup:
Karşıyaka-Altay
Akhisar Belediyespor-Manisaspor
Alanyaspor-Denizli Belediyespor
6. Grup:
Kayseri Erciyesspor-Bugsaşspor
Etimesgut Şekerspor-Tokatspor
7. Grup:
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Adanaspor
Adana Demirspor-İskenderun Demirçelikspor
8. Grup:
Mardinspor-Belediye Vanspor
Diyarbakırspor-Elazığspor
Malatya Belediyespor-Malatyaspor

Karşılaşmalar eşleşmeye göre ilk takımın sahasında tek maç eleminasyon şeklinde oynanacak ve galip gelen takımlar 2. Kademeye yükselecek. 2. Kademede, geçen sezon Turkcell Süper Lig'de 5-15 sırada yer alan 11 takım ile Turkcell Süper Lig'e yükselen 3 takım ve 1. Kademeden gelen 18 takım olmak üzere 32 takım mücadele edecek.

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