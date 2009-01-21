T24 LogoT24 Logo
Spor

Fortis kurası ‘hileli’ mi?

Ercan Güven, Fortis Türkiye Kupası'nda hile olup olmadığına ilişkin tartışmalara değiniyor.

21 Ocak 2009 02:00

Ercan Güven, bugün tarihli Milliyet gazetesindeki köşesinde, son günlerin üzerinde en çok tartışılan konularından birine, Fortis Türkiye Kupası'nda hile olup olmadığına ilişkin tartışmalara değiniyor.

Güven konuyu bu alandaki en yetkili isim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'e de sorduğunu belirttiği yazısında, "cevap vermek, ciddiye almaktır" yanıtı aldığını da ekliyor.

Ve Güven, bu konuda daha doyurucu bir yanıt gelmediği sürece, tartışmaların devam edecveğini, akıllarda soru işaretlerinin kalacağını, burasının Türkiye olduğunu hatırlatarak yineliyor.

İşte Ercan Güven'in yazısından, konuyla ilgili bölüm...

Fortis kurası ‘hileli’ mi?

Fortis Kupası kurasından “derbi” çıkmayınca, “Üç büyükler finale mi taşınıyor” gibi bir komplo teorisi geldi saplandı kafalara.

Sadece kafalara mı; bazı sayfalara bile...

Sevgili ülkemizin yaşadığı süreç hatırlanınca, kimseye kızamıyor insan. Artık “buzağının altında öküz aramak” moda.

Lakin, “bu işte bir tezgah var” şüphesi, iması, fısıltısı ile bitmiyor olay... Fortis Kupası kurasında “hile” yapan, her şeyde yapar!..

Adreste kim var? Federasyon !

Başkan Mahmut Özgener’e sordum. “İma ve dedikodulara yanıt verecek misiniz”?
“Cevap vermek, ciddiye almak demektir” dedi.

Ve komplo teorilerinin Lig’deki devre arasında habersizlikten kaynaklandığını söyledi.
Yeter mi?.. Bence hayır.

Burası Türkiye ve her şahıs her kurum hakkında yapılmış dedikoduyla anılır. Federasyon ya “hile” yapmanın fiziksel olarak imkansızlığını matematiksel olarak anlatacak ya da bir süre sonra “Sen Fortis kurasında da hile yapmıştın” diye karşısına çıkanlara şaşırmayacak.
Maalesef böyle.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24