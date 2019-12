Ercan Güven, bugün tarihli Milliyet gazetesindeki köşesinde, son günlerin üzerinde en çok tartışılan konularından birine, Fortis Türkiye Kupası'nda hile olup olmadığına ilişkin tartışmalara değiniyor.



Güven konuyu bu alandaki en yetkili isim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'e de sorduğunu belirttiği yazısında, "cevap vermek, ciddiye almaktır" yanıtı aldığını da ekliyor.



Ve Güven, bu konuda daha doyurucu bir yanıt gelmediği sürece, tartışmaların devam edecveğini, akıllarda soru işaretlerinin kalacağını, burasının Türkiye olduğunu hatırlatarak yineliyor.



İşte Ercan Güven'in yazısından, konuyla ilgili bölüm...



Fortis kurası ‘hileli’ mi?



Fortis Kupası kurasından “derbi” çıkmayınca, “Üç büyükler finale mi taşınıyor” gibi bir komplo teorisi geldi saplandı kafalara.



Sadece kafalara mı; bazı sayfalara bile...



Sevgili ülkemizin yaşadığı süreç hatırlanınca, kimseye kızamıyor insan. Artık “buzağının altında öküz aramak” moda.



Lakin, “bu işte bir tezgah var” şüphesi, iması, fısıltısı ile bitmiyor olay... Fortis Kupası kurasında “hile” yapan, her şeyde yapar!..



Adreste kim var? Federasyon !



Başkan Mahmut Özgener’e sordum. “İma ve dedikodulara yanıt verecek misiniz”?

“Cevap vermek, ciddiye almak demektir” dedi.



Ve komplo teorilerinin Lig’deki devre arasında habersizlikten kaynaklandığını söyledi.

Yeter mi?.. Bence hayır.



Burası Türkiye ve her şahıs her kurum hakkında yapılmış dedikoduyla anılır. Federasyon ya “hile” yapmanın fiziksel olarak imkansızlığını matematiksel olarak anlatacak ya da bir süre sonra “Sen Fortis kurasında da hile yapmıştın” diye karşısına çıkanlara şaşırmayacak.

Maalesef böyle.