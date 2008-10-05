Fortis, Hollanda’da devlete satıldı

Fortis'in satışı sadece Hollanda operasyonlarını içeriyor

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un hafta başında 11.2 milyar Euro sermaye aktararak iflastan kurtardığı Fortis’in ABN Amro dahil Hollanda faaliyetlerinin, Hollanda hükümetine 16.8 milyar Euro’ya satılacağı açıklandı.Belçika Başbakanı Yves Leterme, kararının, Fortis’in sermaye yeterliliğinin sürmesi için alındığını söyledi.Hafta başındaki kurtarma operasyonunda Fortis’e Belçika 4.7 milyar Euro, Hollanda 4 milyar Euro ve Lüksemburg da 2.5 milyar Euro sermaye eklerlerken, her 3 ülkedeki Fortis iştiraklerinin yüzde 49 hissesi kamuya geçmişti.Fortis'e Hollanda'da el konulması Türkiye'deki operasyonlarını etkilemeyecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün kendisine Fortis ve Dexia ile ilgili Türkiye'de bir sıkıntı olup olmadığının sorulması üzerine şunları söylemişti:"Bankaların tamamı BDDK'nın kontrolünde ve takibinde. Gerek Fortis olsun, gerek Dexia olsun bu bankalar da yine aynı şekilde bu takibin içerisindeler ve BDDK tarafından ilgili banka yönetimleriyle bütün görüşmeler yapılmakta. Ben burada herhangi bir sıkıntı doğacağını düşünmüyorum. Bunlar aşılacaktır ve onların da bütün oradaki mudileri rahat olsun tavsiyesini burada tekrarlıyorum.Ülkemizde bizim şu anda böyle bir sıkıntı, böyle bir durum söz konusu değil, hepsi yakın takiptedir. Zate n böyle bir durum olacak olsa BDDK bunları bize rapor eder. Böyle bir şey söz konusu değil ve bizim bankacılık sistemimiz 2000'li yıllarda yaşanan o atmosferi kesinlikle yaşamıyor, hiç böyle bir şey yok. Burada rahat olalım. Düşünün o zamanlar yüzde 30, 35'lere varan kredilerde risk vardı. Ama şu anda böyle bir şey yok. Bankalarımızda çok kararlı ve dikkatli gidiyorlar. Bizler de bunu yakından takip ediyoruz. BDDK zaten bu konuda tavizsiz bu işi takip ediyor. Şüphesiz ki rehavete kapılmayacağız, dikkatli olacağız ama böyle bir sıkıntımız şu anda söz konusu değil."