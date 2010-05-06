Fortis Bank'ta koltuk değişimi

T24- Fortis Bank A.Ş’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamalarının ilkinde, Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinden Christian Schaack’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, Christian SCHAACK’ın haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin, istifa sebebi ile iptal edilmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği kaydedildi.





İkinci açıklamada ise, Alain Georges Auguste Fonteneau’nun, Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına, bu atamanın yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, Fonteneau’ya banka adına 1. derece imza yetkisinin verilmesine ve bu hususlarda gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği duyuruldu.