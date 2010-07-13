Fortis Bank TEB ile birleşiyor

T24- Fortis Bank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile birleşme işlemleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK'dan, birleşme işlemlerine başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için Fortis Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün yetkilendirildiğini duyurdu.



Fortis Bank A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 3 Haziran 2010 tarihinde Fortis Bank A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından yapılan açıklamalarda Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu arasında imzalanan niyet mektubunda, Fortis Bank A.Ş. ile TEB A.Ş'nin, TEB A.Ş. altında birleşmesi hususunda ilgili bankaların çoğunluk hissedarları arasında mutabakat sağlandığı ve ilgili makamlara gerekli müracaatların yapılacağının bildirildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



“TEB A.Ş. ve Fortis Bank A.Ş. tarafından yürütülen birleşmeye ilişkin fizibilite raporu hazırlık çalışmalarını takiben birleşme ve yapılandırma çalışmalarının uygulanmasına başlanması için 12 Temmuz 2010 tarihli Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, söz konusu birleşmenin, birleşmeye taraf bankaların 30 Haziran 2010 tarihli mali tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine, bu tarihten sonra gerçekleştirilecek yapılandırma çalışmalarının birleşmeye esas mali tablolara etkilerinin, denetim raporunda ve uzman kuruluş tarafından yapılacak değerleme çalışmalarında ve birleşme oranının belirlenmesinde dikkate alınmasına, değerleme çalışmalarını yürütmek üzere bağımsız uzman kuruluş olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş'nin (Ernst&Young) tayin edilmesine karar verilmiş, birleşme işlemleri için BDDK'nın ilgili yönetmeliği uyarınca, BDDK'dan, birleşme işlemlerine başlamak ve devam etmek üzere ön izin almak için Fortis Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.



Söz konusu birleşmeye ilişkin olarak, 3 Haziran 2010 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, yapılandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra TEB Mali Yatırımlar A.Ş. TEB A.Ş'de çoğunluk hisselerine sahip olmaya devam edecektir. Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas Grubu'nun her biri, birleşme öncesinde olduğu gibi, TEB Mali Yatırımlar A.Ş'de yüzde 50 hissedarlık oranına sahip olacaktır.”