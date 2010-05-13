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Ekonomi

Fortis Bank karını açıkladı

Fortis Bank Türkiye, 2010 yılı ilk üç aylık döneminde 32,5 milyon lira konsolide net kar elde etti.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Fortis Bank Türkiye, 2010 yılı ilk üç aylık döneminde 32,5 milyon lira konsolide net kar elde etti.
        

Fortis Bank Türkiye’den yapılan yazılı açıklamada, ekonomik koşulların kademeli bir şekilde iyileşme göstermesine paralel olarak, bankanın bilanço toplamının, 2009 yılı Aralık ayı sonuna oranla yüzde 8 artışla, 11,8 milyar liradan 12,8 milyar liraya yükseldiği kaydedildi.
        

Krediler toplamının da yüzde 2’lik yükselişle 7,8 milyar lira seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamaya göre, bankanın net gelirleri, 2009 yılı dördüncü çeyreğine oranla yüzde 1 artışla 198 milyon liradan 200 milyon liraya çıktı.
        

Aynı dönemde faaliyet giderleri yüzde 6,2’lik düşüşle 167 milyon liradan 156,6 milyon liraya gerilerken, bankanın özsermayesi yüzde 1 yükselişle 1 milyar 972 milyon lira, sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 16,32 oldu. (Milliyet)

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