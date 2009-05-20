'Formum yüzde 20'



Inter ile sözleşmesi feshedilen ve Brezilya'nın Flamengo takımıyla anlaşan Brezilyalı futbolcu Adriano, ay sonunda Atletico Paranaense karşısında vereceği ilk sınav için ''Kilo fazlam var, formum da yüzde 20'' dedi.



Inter'in, 2010 Dünya Kupası Güney Amerika grup eleme müsabakaları için gittiği ülkesi Brezilya'dan İtalya'ya dönmediği için sözleşmesini feshettiği Adriano, Globo Esporte gazetesine yaptığı açıklamada, 30 Mayıs'ta Atletico Paranaense ile yapılacak maçtan önce iyi antrenman yapması gerektiğini belirtti.



Kilosunun biraz fazla olduğunu, formunun da yüzde 20 civarında olduğunu ifade eden Adriano, maça iyi hazırlanması gerektiğini ve yeni takımının antrenman programına harfi harfine uyacağını kaydetti.



