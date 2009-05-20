T24 LogoT24 Logo
Spor

'Formum yüzde 20'

Adriano, ay sonunda Atletico Paranaense karşısında vereceği ilk sınav için ''Kilo fazlam var, formum da yüzde 20'' dedi.

20 Mayıs 2009 03:00


Inter ile sözleşmesi feshedilen ve Brezilya'nın Flamengo takımıyla anlaşan Brezilyalı futbolcu Adriano, ay sonunda Atletico Paranaense karşısında vereceği ilk sınav için ''Kilo fazlam var, formum da yüzde 20'' dedi.

Inter'in, 2010 Dünya Kupası Güney Amerika grup eleme müsabakaları için gittiği ülkesi Brezilya'dan İtalya'ya dönmediği için sözleşmesini feshettiği Adriano, Globo Esporte gazetesine yaptığı açıklamada, 30 Mayıs'ta Atletico Paranaense ile yapılacak maçtan önce iyi antrenman yapması gerektiğini belirtti.

Kilosunun biraz fazla olduğunu, formunun da yüzde 20 civarında olduğunu ifade eden Adriano, maça iyi hazırlanması gerektiğini ve yeni takımının antrenman programına harfi harfine uyacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24