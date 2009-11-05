Formula'dan ağlayarak çekildiler!

F1'den kaçan kaçana

400 milyon dolar harcıyordu

Toyota Başkanı Akio Toyoda, finansal sonuçların bu kararın alınmasında etkili olduğunu, önlerinde başka bir seçenek bulunmadığını belirtti. Başkan, F1'i yakından takip ederek kendilerini destekleyen Toyota tutkunlarından özür diledi. Toyoda, bugüne kadar takımın taraftarların beklentisini karşılayamadığının da altını çizdi.Formula 1'de yer almaya başladığı 2002 yılından bu yana 139 yarışa katılan ama hiç birincilik kazanamayan şirket 2009 sezonunda takımlar sıralamasında beşincilik elde etmişti. Kriz nedeniyle zor günler geçiren F1 etkinliğinden daha önce de Honda ve BMW çekilmişti. Toyota'nın ayrılmasıyla F1'de Japon takımı kalmadı. Japon lastik firması Bridgestone da, bu hafta başında yaptığı açıklamayla 2010'dan itibaren F1 için lastik sağlamayacağını bildirdi.Ayrıca İngiltere hükümeti tarafından kurtarılan bankacılık grubu RBS, 2010'dan itibaren Formula 1'deki sponsorluk giderlerini yüzde 50 kesecek. Renault, sponsorları ING ve Madrilena'yı kaybetti. Öte yandan diğer Japon devler Subaru ve Suzuki Dünya Ralli Şampiyonası'ndan, Kawasaki de MotoGP'den çekildi.Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, Toyota'nın kararının yasal olup olmadığını araştıracağını duyurdu.Geçen perşembe günü mali yılın ikinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklayan Toyota, ekonomik krizle birlikte operasyonel olarak 8.3 milyar dolar zarar yazdığını bildirdi. Şirketin gelirleri ise 175 milyar dolar olarak açıklandı.Toyota, Formula 1'e en çok bütçe ayıran şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Toyota'nın bu iş için 400 milyon dolara yakın bütçe ayırdığı, böylece Ferrari takımıyla birlikte bu işe en çok para harcayan şirket olduğu belirtiliyor.