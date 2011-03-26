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Spor

FORMULA'DA VETTEL İLK SIRADA BAŞLAYACAK  ANKARA (A.A)

26 Mart 2011 12:49

-FORMULA'DA VETTEL İLK SIRADA BAŞLAYACAK  ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sırada (pole position) başlayacak.      Melbourne'deki Albert Park Pisti'nde yapılan sıralama turlarını en iyi dereceyle tamamlayan geçen yılın şampiyonu Vettel, yarınki yarışa ilk cepte başlama hakkını elde etti.  Sıralama turlarında McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci sırada yer alırken, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber üçüncü sırada kaldı. Sıralama turlarının ardından Avustralya Grand Prix'sinde pilotların pistte dizilişi şöyle oluştu: 1.  Sebastian Vettel (Almanya)      RedBull 2.  Lewis Hamilton (İngiltere)      McLaren 3.  Mark Webber (Avustralya)        RedBull 4.  Jenson Button (İngiltere)       McLaren 5.  Fernando Alonso (İspanya)       Ferrari 6.  Vitaly Petrov (Rusya)           Renault 7.  Nico Rosberg (Almanya)          Mercedes 8.  Felipe Massa (Brezilya)         Ferrari  9.  Kamui Kobayashi (Japonya)       Sauber   10. Sebastien Buemi (İsviçre)       Toro Rosso 11. Michael Schumacher (Almanya)    Mercedes   12. Jaime Alguersuari (İspanya)     Toro Rosso 13. Sergio Perez (Meksika)          Sauber     14. Paul Di Resta (İngiltere)       Force India 15. Pastor Maldonado (Venezuela)    Williams 16. Adrian Sutil (Almanya)          Force India 17. Rubens Barrichello (Brezilya)   Williams 18. Nick Heidfeld (Almanya)         Renault  19. Heikki Kovalainen (Finlandiya)  Lotus    20. Jarno Trulli (İtalya)           Lotus    21. Timo Glock (Almanya)            Virgin   22. Jerome d'Ambrosio (Belçika)     Virgin   23. Vitantonio Liuzzi (İtalya)      HRT      24. Narain Karthikeyan (Hindistan)  HRT     

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