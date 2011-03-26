-FORMULA'DA VETTEL İLK SIRADA BAŞLAYACAK ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sine, Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sırada (pole position) başlayacak. Melbourne'deki Albert Park Pisti'nde yapılan sıralama turlarını en iyi dereceyle tamamlayan geçen yılın şampiyonu Vettel, yarınki yarışa ilk cepte başlama hakkını elde etti. Sıralama turlarında McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton'ın ikinci sırada yer alırken, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber üçüncü sırada kaldı. Sıralama turlarının ardından Avustralya Grand Prix'sinde pilotların pistte dizilişi şöyle oluştu: 1. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull 2. Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren 3. Mark Webber (Avustralya) RedBull 4. Jenson Button (İngiltere) McLaren 5. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 6. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes 8. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 9. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 10. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 11. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 12. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 13. Sergio Perez (Meksika) Sauber 14. Paul Di Resta (İngiltere) Force India 15. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams 16. Adrian Sutil (Almanya) Force India 17. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 18. Nick Heidfeld (Almanya) Renault 19. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus 20. Jarno Trulli (İtalya) Lotus 21. Timo Glock (Almanya) Virgin 22. Jerome d'Ambrosio (Belçika) Virgin 23. Vitantonio Liuzzi (İtalya) HRT 24. Narain Karthikeyan (Hindistan) HRT