Formula'da tarihi değişim



Puanlama sisteminin kaldırılıp, madalya sistemine geçilecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, en fazla altın madalyayı alan pilot, sezon şampiyonu olacak.



Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone, yaptığı açıklamada, 18 grand prix'den oluşan yarışın puanlama sisteminin değişmesi için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'na (FIA) teklif götürdüğünü belirterek, bu teklifin, FIA'nın gelecek ayki toplantısında kabul edileceğini iddia etti.

Ecclestone, yarış birincisinin 10, ikincisinin 8, üçüncüsünün de 6 puan aldığı mevcut sistemin kaldırılıp, yerine, dereceye giren ilk 3 pilota altın, gümüş ve bronz madalya verilmesini öngören bir teklif hazırladığını ifade etti.



Bu sisteme göre, en fazla altın madalya alan pilotun, o sezonun şampiyonu olacağını kaydeden Formula 1 Başkanı, ''Bu sistem bu yıl uygulanmış olsaydı, 5 yarış kazanan Lewis Hamilton değil, 6 yarışı birinci bitiren Felipe Massa şampiyon olurdu'' dedi.



''Teklifim kabul görecek. Tüm takımlar memnun. İnsanların bana 'bu duruma bir çare bul' demesinden bıkmıştım'' diyen Ecclestone, yeni sistem ile topladığı puanlarla şampiyonluğu garantileyen pilotların, yarış kazanmak için çaba sarf etmemesinin önüne geçileceğini savundu.



Sezonun son yarışı Brezilya Grand Prix'sini 5. sırada bitirmesine karşın, genel klasmandaki puanı sayesinde sezon şampiyonu olmayı başaran Hamilton, Formula-1 tarihinin en genç şampiyonu olmuştu.



Ecclestone'un teklifi kabul edilirse, yeni sistem 2009 sezonunda uygulanacak.

