Formula E Türkiye'ye geliyor; yarış Boğaz'da yapılabilir

100 ülkede merakla takip edilen Formula E, Türkiye’ye geliyor. FIA CEO’su Agag İstanbul’u dünyanın başkentlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, “Boğaz’da yapabiliriz” dedi

Formula efsanesi elektrikli araçlarla Türkiye'ye dönüyor. 100 ülkede 190 milyon kişinin takip ettiği elektrikli araçlarla yapılan Formula E'nin İstanbul'da yapılması için çalışmalar başladı. Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) CEO'su Alejandro Agag, "Halen 9 ülkede 10 şehirde bu organizasyon yapılıyor. İstanbul'u dünyanın başkentlerinden biri olarak görüyoruz ve yarışı düzenlemek istiyoruz" dedi.

En fazla satan elektrikli otomobiller Boğaz'da yarış yapılabilir



Önümüzdeki haftalarda bu konuda Türkiye'de temaslarda bulunacağını belirten Agag, "İstanbul muhteşem bir şehir. Özellikle ışığını çok seviyorum. Aklımda İstanbul'da bir rota var. Boğaz'ı düşünüyoruz" dedi. Agag, şu anda üç kıtada 10 şehirde düzenlenen yarışların sayısını 12'ye, bir sonraki yıl da 14'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yarışlar şu anda Çin-Pekin, Malezya-Putrajaya, Uruguay-Punta Del Este, Arjantin-Buenos Aires-Meksika-Mexico City, ABD-Long Beach, Fransa- Paris, Almanya-Berlin, İngiltere-Londra'da (iki kez) yapılıyor.

2 hafta İstanbul konuşulacak

Ak, "Formula E'nin Türkiye'ye gelmesi demek organizasyondan bir hafta öncesinde ve sonrasında şehrin her yerde konuşulması demek. Bu de turizme ve ekonomiye büyük katkı sağlar. Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'nda uzun süre büyük bir organizasyon alamayacağımız kesinleşti. Bu iki büyük organizasyondan sonra gelen de dünyada 1 milyara yakın kişinin takip ettiği Formula yarışları. Formula E de çok ilgi çekiyor. Şu anda bölgedeki gelişmeler nedeniyle sanattan, spora kadar her türlü alanda iyi tanıtıma ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Tanıtıma katkı sağlar

Formula altyapısı konusunda faaliyetleri bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı İbrahim Çağlar da Formula E'nin getirilmesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, "İstanbul açısından çok faydalı olacak bir organizasyon. Kurum olarak elimizden gelen her türlü desteği veririz. Zaten bu bir takım çalışması. Bu tür tanıtım faaliyetlerine ihtiyacımız var. İstanbul ekonomisine de katkı sağlayacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı. Formula E'nin sponsorlarından Visa'nın Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, temiz enerjiyi teşvik ederek elektrikli araçların geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ve İstanbul'un seçildiğini duyunca çok sevindiğini belirtti. Tezel, "Visa ile FIA'nın iki yenilikçi markayı buluşturan ortak noktası hız, güvenlik ve inovasyon" diye konuştu.



FIA CEO'su Alejandro Agag, İstanbul'a onlarca kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek, yarış güzergâhı için özellikle şehrin simgesi olan bölgelere odaklanacaklarını açıkladı.