Formula 1'in ilk yarışını Jenson Button'un kazandı

T24 - Formula 1’de 20 yarışlık sezonun Melbourne’deki galasını eski dünya şampiyonu Jenson Button kazandı. Son şampiyon Sebastian Vettel'in altıncı başladığı yarışı ikinci sırada tamamladı.

RedBull pilotu Vettel, aralıksız üç yıl şampiyon olma arayışını kürsünün ikinci basamağında başlatırken, Jenson Button’un takım arkadaşı Lewis Hamilton üçüncü, Vettel’in Avustralyalı takım arkadaşı Mark Webber ise dördüncü oldu.

2009 ve 2010 yıllarında da Albert Park pistinde birinci olan Button, yarıştan sonra, ‘bundan mükemmel başlangıç olamazdı’, derken iki McLaren’in uzun bir aradan sonra RedBull'un ezici üstünlüğüne son vermiş olması, Formula 1 severleri son derece çekişmeli bir sezonun beklediğini gösterdi. Yarışa altıncı cepten başlayarak şansın da yardımıyla ikinciliğe kadar yükselen Sebastian Vettel derecesini biraz da güvenlik aracının devreye girmesine borçluydu.

Şampiyonluk rekortmeni Michael Schumacher üç yıldır verdiği ilk üçe girme mücadelesini 11. turda vitesinin arızalanması yüzünden kaybetti. Schumacher’in Mercedes’teki takım arkadaşı Nico Rossberg de aracının arızalanması yüzünden son turda pist dışına çıktı ve sekizincilikten on ikinciliğe düştü.

Avustralya büyük ödül yarışına ilk sıradan başlayan Lewis Hamilton ikinci cepten start alan takım arkadaşı Button’a geçilince yarışı kazanma şansını kaybetti. Startta Michael Schumacher 3, Rosberg 4. Vettel ise 5. sıraya yerleşti. Eleme turlarında üçüncü olarak büyük sürpriz yapan Lotus pilotu Romain Grosjean startta birkaç sıra birden kaybettikten sonra ikinci turda Maldonado’nun sürdüğü Williams ile çarpışarak yarışı terk etti.

İlerleyen turlarda arayı kapatmaya başlayan Sebastian Vettel önce Rosberg’i geçti. Schumacher’i sollamaya çalışırken bir ara pist dışına kaydıysa da, vites kutusu arızalanan Schumacher’i geçmesi zor olmadı. Schumacher yine de üzgün değildi ve, “Nereden nereye geldik. Yarıştan önce RedBull ile başa baş mücadele edeceğimizi kim düşünülebilirdi”, dedi.

Yarışa son sıradan başlayan Sauber pilotu Sergio Perez ilk pit stopu geciktirerek bir ara Button’un ardından ikinci sıraya yerleşti ve Hamilton ile Vettel’e oldukça zaman kaybettirdi. Jenson Button on saniyelik farkla rahat bir yarış çıkarırken Hamilton da üçüncü sıradaki Vettel’e geçilmemekte zorlanmadı. Vitali Petrov’un arızalı aracını piste park etmek zorunda kalması güvenlik aracının devreye girmesine yol açtı. Kısa süre önce teker değiştiren Button ve Hamilton’un dezavantajlı duruma düşmesinden yararlanan Vettel iki McLaren’in arasına yerleşerek kendini bir anda ikincilikte buldu.

Güvenlik aracının pistten çekilmesinin ardından verilen startta Button yeniden arayı açtı. Sebastian Vettel Hamilton’a geçilmedi ve 2012 sezonunun 58 turluk ilk yarışı ilk üçte bu sırayla tamamlandı. Jenson Button yarışın ardından, McLaren’inin “çok iyi ve çok hızlı” olmasının kendisini ümitlendirdiğini söyledi.