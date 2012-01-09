-Formula 1'i ekonomik kriz vurdu MADRİD (A.A) - 09.01.2012 - İspanya'daki ekonomik kriz, otomobil sporunun en ünlü aktivitelerinden Formula 1'in Katalonya ve Valencia pistlerindeki yarışları tehlikeye soktu. Valencia'dan sonra Katalonya özerk yönetimi de, Formula 1 ile olan sözleşmenin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. Katalonya özerk yönetim hükümetinin ekonomik işler sorumlusu Andreu Mas-Colell, Katalan radyosuna yaptığı açıklamada, ''Formula 1'e çok fazla para harcıyoruz. Mevcut ekonomik durumda buna müsade etmemiz çok açık gözükmüyor'' dedi. Katalonya pistinin Formula 1 ile 2016 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kemer sıkma politilarında adım adım ilerleyeceklerini vurgulayan Colell, ''Öyle sözleşmeler var ki devam etmek bozmaktan daha pahalı'' ifadesini kullandı. Valencia özerk yönetimi de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Valencia'da yapılan Formula 1 Avrupa GP'si ile ilgili sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi için Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone ile görüşüleceğini duyurmuştu. Valencia özerk yönetim hükümeti başkan yardımcısı Jose Ciscar, kentte bu zamana kadar yapılan Formula 1 gibi büyük aktivitelerin, mevcut ekonomik krize karşı alınan önlemler kapsamında aynı şekilde devam edemeyeceğini söyledi. Ciscar, ''Bu tip aktivitelerin kent için değeri çok büyük olsa da, geçmişteki gibi devam etmesi imkansız'' derken, Formula 1 ile 2014 yılına kadar geçerli olan sözleşmeye saygı gösterdiklerini ancak değişimin gerekli olduğunu kaydetti. Ekonomik krizin, Formula 1 dışında İspanya'daki Moto GP yarışlarının da geleceğini tehlikeye attığı belirtiliyor.