Formula 1'e Blair'den jest

Blair'in, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone için devreye girdiği haberlerinin ilk kez 1997 yılında ortaya atılmasından bu yana gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan İngiliz basınının saygın yayın organlarından Sunday Telegraph, sonunda Bilgi Alma Özgürlüğü Yasasını kullanarak 2,5

yıl süren çaba sonucunda dönemin gizli devlet belgelerini ele geçirmeyi başardı.



Telegraph, mahkeme kararıyla kendilerine teslim edilen belgelerin, Formula 1'in milyarder patronu ve İşçi Partisi'nin o dönemdeki en büyük bağışçılarından biri olan Ecclestone'ın Blair ile yaptığı bir toplantının hemen ardından Formula 1'in sigara reklamlarına yasak getiren uygulamanın dışında bırakıldığını gösterdiğini yazdı.





Belgelere göre Blair, Ecclestone ile görüşmesinin hemen ardından hükümet yetkilileri ve bürokratlarına Formula 1'in reklam yasağı dışında bırakılmasına olanak sağlayacak adımların atılması ve gerekli değişikliklerin yapılması emrini verdi. Oysa İngiliz hükümeti, söz konusu iddiaların ortaya atılmasından bu yana Ecclestone ile Blair arasında yapılan görüşmenin hükümetin Formula 1'in reklam yasağından muaf tutulması kararında hiçbir etkisi bulunmadığını savunuyordu.



Eski Başbakan Blair adına açıklama yapan sözcüsü, Sunday Telegraph gazetesinin haberi üzerine yaptığı açıklamada, "Bu belgelerde yeni hiçbir unsur yok. Bunların hepsi zaten olayların yaşandığı dönemde tartışılmış ve konu kapanmıştı" demekle yetindi.



Formula 1'in sigara reklamı yasağının dışında tutulmasıyla ilgili olarak 1997 yılında patlayan skandal, İşçi Partisi iktidarı ve Başbakan Blair'in Major döneminin yolsuzluklarına son vereceğine dair seçmene söz verip iktidara gelmesinden sonraki ilk ciddi skandaldı.

Skandalın patlaması ve Ecclestone'ın bu karardan sadece birkaç ay önce İşçi Partisi'ne 1 milyon sterlin bağışta bulunduğunun ortaya çıkmasıyla Başbakan Blair'e ilk ciddi istifa çağrıları yapılmıştı.



Blair, bunun üzerine BBC'de bir programa çıkmış ve kendisini "Ben doğru düzgün bir insanım. Bu karar da Ecclestone ile görüşmemden sonra değil, çok daha sonra Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından alınmış bir karardır" diyerek savunmuştu.

