-FORMULA 1'DE YENİ SEZON BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon, bu hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'de yarın antrenman turları, 26 Mart Cumartesi günü TSİ 08.00'de sıralama turları ve 27 Mart Pazar günü de TSİ 09.00'da yarış gerçekleştirilecek. Bu sezon toplam 19 Grand Prix düzenlenirken, İstanbul, sezonun 4. yarışına ev sahipliği yapacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Formula 1'de 2011 sezonu, 25-27 Kasım tarihlerinde yapılacak Brezilya Grand Prix'si ile sona erecek. -SEZON TAKVİMİ- Formula 1'de 2011 sezonu takvimi şöyle: Avustralya Grand Prix'si: 25-27 Mart (Melbourne) Malezya Grand Prix'si...: 08-10 Nisan (Kuala Lumpur) Çin Grand Prix'si.......: 15-17 Nisan (Shangai) Türkiye Grand Prix'si...: 06-08 Mayıs (İstanbul) İspanya Grand Prix'si...: 20-22 Mayıs (Katalunya) Monaco Grand Prix'si....: 26-29 Mayıs (Monte Carlo) Kanada Grand Prix'si....: 10-12 Haziran (Montreal) Avrupa Grand Prix'si....: 24-26 Haziran (Valencia) İngiltere Grand Prix'si.: 08-10 Temmuz (Silverstone) Almanya Grand Prix'si...: 22-24 Temmuz (Nürburgring) Macaristan Grand Prix'si: 29-31 Temmuz (Budapeşte) Belçika Grand Prix'si...: 26-28 Ağustos (Spa-Francorchamps) İtalya Grand Prix'si....: 09-11 Eylül (Monza) Singapur Grand Prix'si..: 23-25 Eylül (Singapur) Japonya Grand Prix'si...: 07-09 Ekim (Suzuka) Kore Grand Prix'si......: 14-16 Ekim (Yeongam) Hindistan Grand Prix'si.: 28-30 Ekim (Yeni Delhi) Abu Dabi Grand Prix'si..: 11-13 Kasım (Yas Marina) Brezilya Grand Prix'si..: 25-27 Kasım (Sao Paulo) -GEÇEN SEZON BUTTON KAZANDI- Avustralya Grand Prix'sini geçen sezon Mc Laren Mercedes'in İngiliz pilotu Jenson Button kazandı. Renault takımının Polonyalı pilotu Robert Kubica ikinci, Ferrari takımının Brezilyalı pilotu Felipe Massa ise üçüncü olurken, 10 pilot kazalar ve mekanik arızalar nedeniyle yarışı tamamlayamamıştı. -AVUSTRALYA'DA MC LAREN 10 KEZ İLK SIRAYI ALDI- Avustralya'da 1985 yılında sokak pisti şeklinde başlanan yarışlar, 1996 yılında Melbourne kentinde yapılan Albert Park'a alındı. Çoğu zaman sezonun açılış yarışı olan Avustralya'yı şimdiye kadar Mc Laren takımı 10 kez kazanırken, Ferrari 6, Williams ise 5 kez zafer yaşadı.