Formula 1'de uzlaşma yok



Uluslararası Otomobil Federasyonu ile Formula 1 Takımlar Birliği'nin toplantısında uzlaşmaya varılamadı. Her iki taraf da bütçe sınırlamasına ilişkin görüşlerinde ısrarcı.



Formula 1 Takımlar Birliği (FOTA) ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)'nın temsilcileri, Londra'da biraraya geldi. Toplantı sonrasında, Federasyon Başkanı Max Mosley, bütçe sınırlaması konusunda taviz vermeyeceklerini söyledi. Ferrari'nin ise bütçe sınırlaması teklifinin önünü kesmek için ihtiyati tedbir başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.



Federasyon, 40 milyon sterlinlik bütçe sınırı seçeneği sunulmasının şampiyonaya yeni takımların katılmasını sağlayabileceğini öne sürüyor. Bütçe sınırı altında yarışacak takımlara, diğerlerinden daha fazla teknolojik özgürlük tanınması planlanıyor. Ancak halen şampiyonada bulunan takımlar bu planlara karşı çıkıyor. Formula 1'in en eski takımı Ferrari bu hafta, tıpkı Toyota, Red Bull ve Renault gibi, federasyonu şampiyonadan çekilmek ile tehdit etti.



Toplantıdan erken ayrılan Federasyon Başkanı Mosley, 2 kategorili bir şampiyonanın kabul edilemeyeceği konusunda takımlara katılıyor, ama bütçe sınırlamasını savunuyor.



Mosley, "Sanırım tüm takımların aynı kurallarla yarışması gerektiği konusunda şüphemiz yok. Ama maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Takımlar da buna katılıyor. Asıl sorun maliyetlerin ne kadar düşürüleceği. Takımlar yeni bir teklif getirirler ise ilginç olur. Ama bütçe sınırlamasından daha iyi bir teklif sunabilecekleri konusunda hayli şüpheliyiz" dedi.



Ferrari Formula 1 Takımı'nın direktörü Stefano Domenicali ise, pazarlıkların süreceğini söyledi.



Domenicali, "Çalışmalar sürüyor. Çözüm bulmak için çok çalışıyoruz. Bizim için Formula 1'de kalmak çok önemli. Bu bizim hayatımız. Şampiyonada kalmak için mücadele vermek istiyoruz. ama doğru bir biçimde" diye konuştu.



Formula 1 takımlarının gelecek sezon şampiyonaya katılıp katılmayacaklarını 29 Mayıs'a kadar FIA'ya bildirmeleri gerekiyor. Ancak Mosley, bu tarihin de ileri atılabileceğini söyledi.



