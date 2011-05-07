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Spor

Formula 1'de sıralama turu galibi Vettel

Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarının galibi belli oldu.

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan DHL Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarının galibi belli oldu.

       
İlk cepte Red Bull Racing takımının Alman pilotu Sebastian Vettel olacak.


İstanbul Park pistinde yapılan sıralama turlarında Red Bull pilotları ilk iki sırayı paylaşırken, Alman pilot Vettel, 1.25.049'luk derecesiyle birinci, Avustralyalı Mark Webber ise 1.25.454 ile ikinci sırayı elde etti.


Sıralama turları sonunda üçüncü sıraya da 1.25.574 ile Mercedes GP'nin Alman pilotu Nico Rosberg yerleşti.


Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:  

       Pilot               Takım       Süre 1      Süre 2  Süre 3      
------------------      --------    --------    --------   --------
1-Sebastian Vettel      Red Bull    1.27.039    1.25.610   1.25.049
2-Mark Webber           Red Bull    1.27.090    1.26.075   1.25.454
3-Nico Rosberg          Mercedes GP 1.27.514    1.25.801   1.25.574
4-Lewis Hamilton        McLaren-M.  1.27.091    1.26.066   1.25.595
5-Fernando Alonso       Ferrari     1.27.349    1.26.152   1.25.851
6-Jenson Button         McLaren-M   1.27.374    1.26.485   1.25.982
7-Vitaly Petrov         Renault     1.27.475    1.26.654   1.26.296
8-Michael Schumacher    Mercedes GP 1.27.697    1.26.121   1.26.646
9-Nick Heidfeld         Renault     1.27.901    1.26.740   1.26.659
10-Felipe Massa         Ferrari     1.27.013    1.26.395   --------
-------------------------------------------------------------------
11-Rubens Barrichello   Williams    1.28.246    1.26.764         
12-Adrian Sutil         Force India 1.27.392    1.27.027
13-Paul Di Resta        Force India 1.27.625    1.27.145
14-Pastor Maldonado     Williams    1.27.396    1.27.236
15-Sergio Perez         Sauber      1.27.778    1.27.244
16-Sebastien Buemi      Toro Rosso  1.27.620    1.27.255
17-Jaime Alguersuari    Toro Rosso  1.28.055    1.27.572
-------------------------------------------------------------------
18-Heikki Kovalainen    Lotus       1.28.780
19-Jarno Trulli         Lotus       1.29.673
20-Jerome D'Ambrosio    Virgin      1.30.445
21-Vitantonio Liuzzi    HRT         1.30.692
22-Timo Glock           Virgin      1.30.813           
23-Narain Karthikeyan   HRT         1.31.564
24-Kamui Kobayashi      Sauber      -------- 
           
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Sıralama turları Red Bull'un zaferiyle sonuçlandı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları, Red Bull takımının zaferiyle sonuçlandı.
Red Bull pilotları Sebastian Vettel ile Mark Webber, sıralama turlarında ilk iki sırayı elde ederek yarınki yarış için büyük bir avantaj elde etti.


Bu sonuçla, 2006'dan bu yana ilk kez İstanbul Park pistinde sıralama turlarında ilk iki sırayı aynı takım pilotları aldı. 2006'da da Ferrari pilotları Felipe Massa ile Michael Schumacher sıralama turlarını ilk iki sırada tamamlamıştı.



Vettel, İstanbul'da ikinci kez


İstanbul'da henüz yarış kazanamayan Sebastian Vettel, ikinci kez pole pozisyonu elde etti.


Daha önce 2009'da İstanbul Park'ta pole pozisyonu alan Vettel, yarışı ise 3. sırada tamamlamıştı.


Vettel, bu birincilikle kariyerindeki 19. pole pozisyona da ulaşmış oldu.



Vettel 4'te 4 yaptı


Bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve pilotlar sıralamasında birinciliğini koruyan Sebastian Vettel, yapılan 4 yarışta da pole pozisyonu elde etmeyi başardı.


Avustralya, Malezya ve Çin'de sıralama turlarının galibi olan Vettel, İstanbul'da da aynı başarıyı göstererek bu sezon pole pozisyonlara adeta ambargo koydu.


Vettel, Avustralya ve Malezya'da yarışı kazanmış, Çin'de ise Hamilton'ın arkasında ikinci olmuştu.



En hızlı sıralama turu


Sebastian Vettel, aynı zamanda İstanbul Park'ta sıralama turlarında en iyi tur derecesine sahip pilot da oldu.


Sıralama turlarının son bölümünde 1.25.049'luk derece elde eden Alman pilot, Felipa Massa'nın 2008'de sıralama turlarının ikinci bölümünde yaptığı 1.25.994'lük tur zamanını geçti.



Vettel: birincilik garanti değil


Sebastian Vettel, sıralama turlarının ardından katıldığı basın toplantısında, dün geçirdiği kaza sonrası mekanikerlerin çok iyi çalıştığını ve aracı hazırladığını belirterek, ''Özellikle bu sabah araçta çok rahattım. Ekip olarak güzel bir iş çıkardılar'' dedi.


Vettel, pole pozisyonu elde ettiğini, ancak bunun yarışı kazanmak anlamına gelmediğini kaydederek, ''Pole pozisyonu elde ettim ama kimse ne olacağını bilemez. En önde olmamız hiçbir şeyi garanti altına aldığımız anlamına gelmiyor. Yarın dikkatli olmalıyız. Bugün aynı hatayı yapmamak için özellikle 8. virajda daha dikkatliydim'' ifadelerini kullandı.



İlk 2 turda 14 pilot elendi


Sıralama turlarının ilk iki bölümünde toplam 14 pilot elendi.


Sauber'in Japon pilotu Kamui Kobayashi, aracında yaşadığı sorun nedeniyle sıralama turlarında derece yapamadı.


Kobayashi'nin yanı sıra Heikki Kovalainen, Jarno Trulli, Jerome D'Ambrosio, Vitantonio Liuzzi, Timo Glock ve Narain Karthikeyan ilk elenen isimler oldu.


Sıralamanın ikinci bölümünde ise Rubens Barrichello, Adrian Sutil, Paul Di Resta, Pastor Maldonado, Sergio Perez, Sebastien Buemi ve Jaime Alguersuari elendi.


Bu arada, ilk 10'a kalan Ferrari pilotu Felipe Massa, sıralama turlarının son bölümünde mekanik sorunlar nedeniyle piste çıkamadı ve derece yapamadı.


Öte yandan, dünkü ikinci antrenman turlarından sarı bayrak ikazına uymayan Virgin takımının Belçikalı pilotu Jerome D'Ambrosio, yarınki yarışa 5. sırada geriden başlama cezası aldı.


Sıralama turlarını 20. sırada tamamlayan Belçikalı pilot, yarışa son sıradan başlayacak.


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