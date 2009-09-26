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Spor

Formula 1'de sıralama turu galibi Hamilton

26 Eylül 2009 22:50

Formula 1'de sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si öncesi bugün koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 47.891 ile en iyi dereceyi yapan Mc-Laren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, yarınki yarışa ilk cepten (Pole Position) başlamaya hak kazandı.

Formula 1 tarihinde geçen yıl Singapur'da ilk kez hem de akşam saatlerinde koşulan Singapur Grand Prix'sinde bu yıl, Mc-Laren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1 dakika 47.891 ile ilk cebin sahibi olurken, yarışa ikinci cepten başlama hakkını 1:48.204'lük derecesiyle Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel elde etti.

En iyi üçüncü zamanı 1:48.348 ile yapan Williams'ın Alman pilotu Nico Rosberg üçüncü cepte yer alırken, Red Bull'un bir diğer pilotu Avustralyalı Mark Webber 1:48.722'lik derecesiyle 4. cebin sahibi oldu.

Sıralama turlarının üçüncü oturumunun bitimine 26 saniye kala kaza yapan Brawn GP'nin Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello 1:48.828'lik derecesiyle kendine 5. sırada yer buldu.

Yarınki yarış öncesi sıralama şöyle oluştu:

1.Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren Mercedes 1 dakika 47.891

2.Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:48.204

3.Nico Rosberg (Almanya) Williams 1:48.348

4.Mark Webber (Avustralya) Red Bull 1:48.722

5.Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:48.828

6.Fernando Alonso (İspanya) Renault 1:49.054

7.Timo Glock (Almanya) Toyota 1:49.180

8.Nick Heidfeld (Almanya) BMW Sauber 1:49.307

9.Robert Kubica (Polonya) BMW Sauber 1:49.514

10.Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren Mercedes 1:49.778

11.Kazuki Nakajima (Japonya) Williams 1:47.013

12.Jenson Button (İngiletere) Brawn GP 1:47.141

13.Kimi Raikkonen (Finlandiya) Ferrari 1:47.177

14.Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 1:47.369

15.Jarno Trulli (İtalya) Toyota 1:47.413

16.Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:48.231

17.Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 1:48.340

18.Giancarlo Fisichella (İtalya) Ferrari 1:48.350

19.Romain Grosjean (Fransa) Renault 1:48.544

20.Vitantonio Luizzi (İtalya) Force India 1:48.792

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