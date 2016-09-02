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Spor

Formula 1'de sıradaki durak İtalya

Sıralama turunun bugün TSİ 15.00'te başlayacağı İtalya Grand Prix'si, 4 Eylül Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek

02 Eylül 2016 19:24

Formula 1 sezonunun 14. ayağı, İtalya'nın Monza kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte, 53 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turunun bugün TSİ 15.00'te başlayacağı İtalya Grand Prix'si, yarın aynı saatte gerçekleştirilecek.

Mercedes takımının lider konumdaki Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ile 9 puan gerisindeki takım arkadaşı Alman Nico Rosberg arasında yaşanan şampiyonluk mücadelesi, tüm hızıyla devam edecek.

Son 2 yılın şampiyonu Hamilton, bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki yarışları ilk sırada bitirdi. Rosberg ise Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan ve Belçika'daki etaplardan zaferle ayrıldı.

 

Pilotlar ve takımlar klasmanı 

 

Eurosport'taki habere göre, İtalya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232 puan

2. Nico Rosberg (Almanya): 223

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 151

4. Sebastian Vettel (Almanya): 128

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 124

Takımlar klasmanı 
1. Mercedes: 455

2. Red Bull: 274

3. Ferrari: 252

4. Force India: 103

5. Williams: 101

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