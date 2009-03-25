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Spor

Formula 1'de sezon takvimi

25 Mart 2009 02:00

Formula 1'de sezon takvimi şöyle:

Avustralya Grand Prix'si: 27-29 Mart

Malezya Grand Prix'si...: 03-05 Nisan

Çin Grand Prix'si.......: 17-19 Nisan

Bahreyn Grand Prix'si...: 24-26 Nisan

İspanya Grand Prix'si...: 08-10 Mayıs

Monaco Grand Prix'si....: 21-24 Mayıs

Türkiye Grand Prix'si...: 05-07 Haziran

İngiltere Grand Prix'si.: 19-21 Haziran

Almanya Grand Prix'si...: 10-12 Temmuz

Macaristan Grand Prix'si: 24-26 Temmuz

Avrupa Grand Prix'si....: 21-23 Ağustos

Belçika Grand Prix'si...: 28-30 Ağustos

İtalya Grand Prix'si....: 11-13 Eylül

Singapur Grand Prix'si..: 25-27 Eylül

Japonya Grand Prix'si...: 02-04 Ekim

Brezilya Grand Prix'si..: 16-18 Ekim

Abu Dabi Grand Prix'si..: 30 Ekim-1 Kasım

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