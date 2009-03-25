Formula 1'de sezon takvimi şöyle:
Avustralya Grand Prix'si: 27-29 Mart
Malezya Grand Prix'si...: 03-05 Nisan
Çin Grand Prix'si.......: 17-19 Nisan
Bahreyn Grand Prix'si...: 24-26 Nisan
İspanya Grand Prix'si...: 08-10 Mayıs
Monaco Grand Prix'si....: 21-24 Mayıs
Türkiye Grand Prix'si...: 05-07 Haziran
İngiltere Grand Prix'si.: 19-21 Haziran
Almanya Grand Prix'si...: 10-12 Temmuz
Macaristan Grand Prix'si: 24-26 Temmuz
Avrupa Grand Prix'si....: 21-23 Ağustos
Belçika Grand Prix'si...: 28-30 Ağustos
İtalya Grand Prix'si....: 11-13 Eylül
Singapur Grand Prix'si..: 25-27 Eylül
Japonya Grand Prix'si...: 02-04 Ekim
Brezilya Grand Prix'si..: 16-18 Ekim
Abu Dabi Grand Prix'si..: 30 Ekim-1 Kasım