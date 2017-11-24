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Spor

Formula 1’de sezon Abu Dabi’de kapanıyor

Sezonun 20. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek

24 Kasım 2017 16:03

Formula 1'de 2017 sezonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 20'nci ve son yarışıyla bitecek.

Başkent Abu Dabi'nin 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 26 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 19 yarışında 9 kez Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 5 kez Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2 kez Mercedes'ten Valtteri Bottas ve Red Bull'dan Max Verstappen ve ile 1 kez Red Bull'dan Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de son yarış öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 345 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya) - 302

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 280

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 200

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 193

 

Takımlar klasmanı

1. Mercedes - 625 puan

2. Ferrari - 495

3. Red Bull - 358

4. Force India - 177

5. Williams - 82

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