Formula 1'de şampiyon Vettel

T24 - Formula 1'de sezonun sona ermesine 4 yarış kala şampiyon belli oldu. Renault’un genç Almanı Sebastian Vettel, Japonya'dan sezon şampiyonluğunu garantileyerek döndü.



Formula 1 Japonya Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, 2011 sezonunun şampiyonu oldu. Yarışı, McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button kazandı.



Yarışa pole pozisyonunda başlayan Vettel ikinci pit stoplara kadar liderliğini korudu ancak Button sonraki pit stopta Vettel'i geçmeyi başardı ve finish çizgisine kadar liderliği bırakmayarak yarışı ilk sırada tamamladı.



İkinci sırayı Fernando Alonso alırken Vettel üçüncü oldu ve Dünya Şampiyonluğunu kazanmış oldu.



Sorunsuz bir formasyon turunun ardından start verildi. Pole pozisyonundaki Vettel start düzlüğünde arkasındaki Button'ı çim alana çıkana kadar sıkıştırarak kendisini geçmesine izin vermedi.



Button çim alana çıkınca arkasındaki takım arkadaşına geçilerek 3. sıraya geiledi. İlk turda Massa ve Alonso yerlerini koruken Webber 6. Schumacher ise 7. sırada ilk turu tamamladılar.



Bu arada Button startta Vettel'in hareketine tesizden "Ceza almalaı, ceza alamalı" şeklinde tepki gösterde.



Bu arada sıralama turlarında çok iyi bir performans gösteren Kamui Kobayashi kalkışta porblem yaşayınca 12. sıraya kadar gerilemiş oldu.



Vettel 3. turun başında ikinci sıradaki Hamilton ile arasındaki farkı 1,5 saniyeye çıkarttı. Vettel ile 10. sıradaki Petrov arasındaki fark ise 14 saniyeye yükseldi.



Button startta geçildiği takım arkadaşını 7. turda Hamilton'ı çok rahat bir şekilde geçerek 2. sıraya yükseldi. Hamilton yavaşlamasının ardından hemen pite girdi. Hamilton Kobayashi'nin arkasında 12. sırada piste geri döndü.



9. turda Vettel ilk pist stopu için pite geldi. Bu turlarda pilotlar ard arda pit stoplarını yapmaya başladılar. Vettel 6. sırada piste geri döndü.



Jenson Button, Fernando Alonso ve Mark Webber aynı turda pite girdiler. Çıkışta Fernando Alonso Lewis Hamilton'ın önüne geçmeyi başardı.



Massa'nın da pite gelmesi ile birlikte ön taraftaki favori pilotların ilk pit stopları tamamlanmış oldu.



Vettel liderliğini korurken Button ile arasındaki fark 2.5 saniyeye düşmüş oldu. Hemen arkalarındaki Alonso ve Hamilton da öndekilere oldukça yaklaşmışlardı.



Bu arada Sebastaen Buemi sağ ön lastiğinin yerinden çıkması nedeniyle yarış dışı kalan ilk isim oldu.



Red Bull 19. turda iki pilotunu da aynı anda ikinci kez pit stopa aldı. Button Vettel ile arasındaki farkı bu pit öncesi 1,5 saniyeye kadar indrimişti.



Button 1 tur sonra pite girerek hızlı bir pit stopun ardından Vettel'i geçmeyi başardı. Massa'da Hamilton'ı sıkıştırmaya başlamışken McLaren pilotu ikinci kez pite girdi. Aynı turda Alonso da pite giren isimlerdendi. Bua arada Hamilton pite girmeden önce Massa ile bir temas yaşadı ve araçlardan bir iki parça havalarda uçuştu.



23. turda güvenlik aracı piste girdi. Hamilton ve Massa'nın araçlarından kopan parçaların pist üzerinden toplanması için güvenlik aracı piste girdi.



Pilotlar bu fırsat ile birlikte pit alanına girmeye başladılar. Bu anda pit yolu oldukça kalabalıklaştı.



26. turun sonunda güvenlik aracı pistten ayrıldı ve yarış yeniden başladı.



Button hızlanma avantajını kullanarak arkasındaki Vettel'in baskısından kurtuldu. Alonso'da bu ikiliden kopmadan aralarındaki mesafeyi korumayı başardı.



Button güvenlik aracı sonrasındaki ilk turunda en hızlı zamanı eline geçirdi.



Button ve Vettel'in 3. pit stoplar sonrasında ilk iki sırada kalmayı başardılar. Button Vettel'in önünde liderliğini sürdürürken takım arkadaşı Hamilton'da Massa'yı geride bırakarak bir sıra daha kazanmış oldu.



Alonso da 3. pit stopu sonrasında Vettel'i geride bırakarak yarışta 2. sıraya yükselmiş oldu.



Son turlarda Fernando Alonso Jenson Button'a yaklaşsa da atak yapacak fırsatı bulamadı.



Yarışı Jenson Button kazanırken Fernando Alonso ikinci sırayı aldı. Sebastian Vettel yarışı üçüncü sırada tamamladı ve Dünya Şampiyonluğunu kazanmış oldu.



Japonya GP'de ilk 10 şu şekilde:

1- J Button / McLaren

2- F Alonso / Ferrari

3 -S Vettel / Red Bull

4- M Webber / Red Bull

5- L Hamilton / McLaren

6 -M Schumacher / Mercedes

7 -F Massa / Ferrari

8 -S Perez / Sauber

9 -V Petrov / Renault

10- N Rosberg / Mercedes



