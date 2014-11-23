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Spor

Formula 1'de şampiyon Lewis Hamilton!

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı, 2015 yılının mart ayında Avustralya'da koşulacak

23 Kasım 2014 20:19

Formula 1'de 2014'te şampiyonluğa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ulaştı. Abu Dabi'de koşulan sezonun 19. ve son yarışını ilk sırada bitirerek şampiyonluğa ulaşan İngiliz pilot, kariyerinde ikinci Formula 1 şampiyonluğunu kazanırken, en büyük rakibi ve takım arkadaşı Nico Rosberg ise yarışta ancak 13. sırada damalı bayrağı gördü.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Nico Rosberg'i startta geçerek avantajı eline alan Hamilton, yarış sonuna kadar üstünlüğünü devam ettirdi. Rakibinin de yaşadığı mekanik sorunlardan faydalanan Hamilton, finişi ilk sırada geçti. Hamilton 19 yarışlık sezonda 384 puana ulaşırken, takım arkadaşı Nico Rosberg 317 puanla genel klasman ikincisi oldu.

Yarışa ikinci sırada bitiren Williams pilotu Felipe Massa, podyumun ikinci sırasına çıktı. 3. sırada ise Williams'ın bir diğer pilotu Valtteri Bottas üçüncü oldu.

Tarihte ilk kez bir yarışta dereceye giren pilotların puanlarının ikiye katlandığı müsabaka sonrası 384 puana çıkan genel klasman lideri Hamilton, 2008'in ardından kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Son yarışta dereceye giremeyen Rosberg, 317 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Red Bull-Renault'nun Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo ise 238 puanla üçüncü oldu.

NTV Spor’da yer alan haber göre, Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı, 2015 yılının mart ayında Avustralya'da koşulacak.

 

İlk 10

 

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

3. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault)

5. Jenson Button (McLaren-Mercedes)

6. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

9. Fernando Alonso (Ferrari)

10. Kimi Raikkonen (Ferrari)

 

Pilotlar ve takımlar klasmanı

 

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında sezonu ilk 5 sırada tamamlayan isimler şöyle:

 

Pilotlar klasmanı

 

 

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya)  384 puan

2. Nico Rosberg (Almanya)  317

3. Daniel Ricciardo (Avustralya)  238

4. Valtteri Bottas (Finlandiya) 186

5. Sebastian Vettel (Almanya)  167

 

Takımlar klasmanı

 

 

1. Mercedes  701

2. Red Bull-Renault  405

3. Williams-Mercedes  320

4. Ferrari  216

5. McLaren-Mercedes  181

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