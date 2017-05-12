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Spor

Formula 1'de rota İspanya

Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak

12 Mayıs 2017 15:44

Sezonun 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'da koşulacak sezonun 5. yarışıyla devam edecek.

Barcelona kentindeki 4 bin 655 metrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış da 14 Mayıs Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun ilk 4 etabında, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Avustralya ve Bahreyn'de birinciliği elde etmiş, Çin'deki yarışı Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, Rusya'dakini ise yine aynı takımdan Fin pilot Valtteri Bottas kazanmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı 

Formula 1'de İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı 

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 86 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 73

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 63

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 49

5. Max Verstappen (Hollanda) - 35

Takımlar klasmanı 
1. Mercedes - 136 puan

2. Ferrari - 135

3. Red Bull - 57

4. Force India - 31

5. Williams - 18

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