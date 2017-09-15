Formula 1'de McLaren-Honda ortaklığı sona erdi

Formula 1 takımlarından McLaren, motor teknolojisi konusunda Honda ile üç sezondur devam eden ortaklığını bu yıl sonunda bitireceklerini duyurdu.

Taraflardan yapılan ortak açıklamada, yeterli başarı sağlanamadığı gerekçesiyle bu yılın ardından McLaren ile Honda arasındaki ortaklığın son bulacağı belirtildi.

Son 3 sezondur motor teknolojisi konusunda Honda'dan destek gören McLaren, 2018, 2019 ve 2020 sezonlarında Renault ile ortaklaşa çalışacak. Honda ise gelecek yıl motor teknolojisi desteğini Toro Rosso takımına verecek.