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Spor

Formula 1'de inanılmaz kaza!..

Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Belçika Grand Prix'inin hemen ilk virajında zincirleme bir kaza oldu

02 Eylül 2012 20:36

Formula 1 Belçika Grand Prix'inde, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso, Lotus Renault'un Fransız Pilotu Romain Grosjean, McLaren-Merces'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari’nin Meksikalı pilotu Perez ilk turda gerçekleşen kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.

 
Yarışa tüm sporcular temkinli başladı. Çünkü Belçika Grand Prix'inin ilk virajı takvimin en dar virajı durumunda. "Ölüm virajı" olarak adlandırılan yerde yine bir kaza yaşandı....
 
İlk viraj öncesinde Grosjean iç tarafa manevra yaparken ön sağ lastiği, Hamilton'ın arka sol lastiği ile temas etti. Çimlere doğru çıkan ve geride kalan Hamilton hızlı bir şekilde önündeki Grosjean'a çarptı. Grosjean çarpmanın etkisiyle Alonso ve Perez'in aracının üzerinden pist dışına uçtu. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, Alonso 23 yarış sonra ilk kez bir yarışı puansız veda etmiş oldu.
 
Yaşanan kazada hiçbir pilota bir şey olmaması ise herkesi sevindirdi. Kazadan sonra vücut hareketlerinden oldukça öfkeli görünen Hamilton, pite dönmeden önce Grosjean'a karşı tepkisini dile getirdi.
 
 

Maldonado da kaza yaptı

 
 
"Kazaların adamı" olarak adlandırılan Maldonado da zorlu yarışın 5. turunda ön kanadının kırılması sonucunda yarış dışında kaldı. Ayrıca hakemler erken start aldığı gerekçesiyle Venezuelalı pilotu inceleme altına aldılar.
 

 

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