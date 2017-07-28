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Spor

Formula 1'de heyecanın yeni durağı Macaristan

Pilotlar klasmanında Vettel 177 puanla birinci sırada

28 Temmuz 2017 13:27

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek. 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 30 Temmuz Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Sezonun şu ana kadar koşulan 10 yarışında, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya ve Büyük Britanya'da Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde: 

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 177 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 176

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 154

4. Daniel Ricciardo (Avustralya) - 117

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 98

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes - 330

2. Ferrari - 275

3. Red Bull - 174

4. Force India - 95

5. Williams - 41

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