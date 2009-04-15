Formula 1'de gündem difizör



Uluslararası Otomobil Federasyonu, formula bir dünyasında tartışma yaratan difüzör konusunu kapalı kapılar ardında görüştü. Paris'te toplanan FIA Temyiz Mahkemesi'nin kararını açıklanması bekleniyor.





Sezon başından beri tartışma konusu olan difüzörler, otomobillerin altındaki hava akışını hızlandırıyor.



Tartışma yaratan konusu ise, bazı takımların bu parçalara ilişkin kuralları yorumlama biçimleri. İddiaya göre difüzör kuralını farklı yorumlayan üç takım Brawn Grand Prix, Toyota ve Wililams tur başına yarım saniye avantaj sağlıyor.



Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde Ferrari, Red Bull, Renault ve BMW takımları sözkonusu difüzörlere itiraz etmişti. Yarış komiserlerinin difüzörleri kurallara uygun bulması üzerine takımlar temyize gitme kararı almıştı.



FIA Temyiz Mahkemesi, difüzörlerin kuraldışı olduğuna karar verirse, şampiyona sıralaması altüst olabilir. Brawn GP pilotu Jenson Button, sezonun ilk 2 yarışını kazandı ve takım arkadaşı Rubens Barrichello'nun bir sıra önünde, lider.



İlk iki yarışta dağıtılan 59 buçuk puanın 45 buçuğunu bu üç takım aldı. Bu puanlar silinirse, sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sine Jenson Button değil Fernando Alonso lider olarak gidecek.



