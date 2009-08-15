Formula 1'de buzlar eriyor



Formula 1 takımları ve FIA, bütçe sınırlaması konusunda küçük bir ilerleme kaydettiklerini ifade ediyor. Monaco'da biraraya gelen tarafların görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.





Formula 1 takımlarına 40 milyon sterlinlik bütçe sınırı seçeneği sunulmalı mı, sunulmamalı mı? Bütçe sınırlaması, takımlar arasında eşitsizliğe yol açar mı? Şampiyonada maliyetler nasıl düşürülebilir? Formula 1 takımları ile FIA'nın, yanıtları konusunda haftalardır uzlaşamadığı sorular, bunlar...



Taraflar Monaco Grand Prix'inde biraraya geldiklerinde de anlaşmaya varamadı ama biraz umutlandı.



FIA Başkanı Max Mosley, anlaşabilecekleri konusunda her zaman umudunu koruduğunu, Monaco'daki 3 saatlik görüşmenin de yapıcı olduğunu söyledi..



Formula 1 takımlar birliği FOTA ve Ferrari'nin başkanı Luca Di Montezemelo da verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti. Di Montezemelo, ayrıca FOTA'nın kendi içinde toplandıktan sonra Mosley ile yeniden biraraya geleceklerini bildirdi.



Bu açıklamalar, tarafların restleşmelerini takip ediyor. Ferrari'nin yanı sıra Toyota, Renault ve Red Bull'un 2 takımı, bütçe sınırlaması konusunda anlaşmaya varılmadığı takdirde gelecek sezon şampiyonaya katılmayacaklarını duyurdu.



FIA ise gelecek yıldan itibaren bu uygulamaya geçilmesinin şampiyonada maliyetleri düşürebileceğini, yeni takımları cezbedebileceğini öne sürüyor ve planları hayata geçirmekte ısrar ediyor.