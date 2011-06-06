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Spor

FORMULA 1'DE "BAHREYN" KRİZİ LONDRA (A.A)

06 Haziran 2011 14:03

-FORMULA 1'DE "BAHREYN" KRİZİ LONDRA (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) eski başkanı Max Mosley, iç çatışmalara sahne olan Bahreyn'in Formula 1'de sezon yarışlarına tekrar dahil edilmesini eleştirdi ve bu kararın spor açısından büyük bir bedele mal olabileceği uyarısında bulundu. Mosley, Sunday Telegraph gazetesindeki yazısında, alınan bu kararla Bahreyn'deki olumsuz gelişmelere ortak olunduğunu belirtti ve yarışın yapılmasına karar verilmesiyle akıllardan çıkmayacak bir hataya imza atıldığını kaydetti. Karardan geri dönülmesi için çağrıda bulunan Mosley, aksi takdirde Formula 1'in büyük bir zarara uğrayacağını kaydetti. FIA, şiddet olayları gerekçe gösterilerek mart ayında ertelenen Bahreyn ayağının, 30 Ekim'de yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

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