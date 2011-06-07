-FORMULA 1'DE 21 TARİH, 20 YARIŞ VAR LONDRA (A.A) - 07.06.2011 - Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, geçen hafta açıklanan 2012 Grand Prix takviminde 21 tarih bulunduğunu, ancak 20 yarışın yapılacağını söyledi. Todt, MotoGP yarışı için Barcelona'da bulunduğu sırada Diario Sport'a yaptığı açıklamada, Formula 1'de hangi ayağın 2012 yılı takvimine dahil edilmeyeceği konusunda birşey söyleyemeyeceğini belirtti. FIA'nın Fransız başkanı, gelecek yıl 21 yarış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ''Kesinlikle yapılmayacak. 21 tarih var. Ancak şampiyona 20 Grand Prix ayağıyla düzenlenecek'' diye konuştu. Todt, hangi ayağın çıkarılacağını henüz bilmediklerini ifade etti. ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin'de bulunan yeni pist gelecek yılın takvimine dahil edilmişti. Yarışseverleri Barcelona ile Valencia'da ağırlayan İspanya, iki Formula 1 yarışının yapıldığı tek ülke. Takvime göre, Grand Prix'ye 6 Mayıs'ta ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin durumu ise belirsiz. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, İstanbul ayağının yapılması için kendilerinden 26 milyon dolar istendiğini belirtmiş ve Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone ile görüştüklerini, böyle bir dayatmayı kabul etmeyecekleri bilgisini kendisine ilettiklerini söylemişti. Formula 1 için her yıl 13,5 milyon dolar para verdiklerini belirten Akgül, ''Kendilerine farklı formüller önerdik. Söylediğimiz formülleri beğendiğini ve görüşmeye devam etmemiz gerektiğini söyledi. Nerede, ne zaman görüşme talep ederse görüşürüz'' demişti.