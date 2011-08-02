-FORMULA 1 ZİRVESİNDEN "DAVET" ÇIKTI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin 2012 takviminde yer almasını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Mümtaz Tahincioğlu'nun görüşmesinden Formula 1'in ticari haklarını elinde bulunduran Bernie Ecclestone'u Türkiye'ye davet kararı alındı. Mümtaz Tahincioğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile görüştüklerini belirterek, Formula 1'i Türkiye'de tutmak için çözüm yolu aradıklarını belirtti. Bakan'ın F1'i Türkiye'de tutmaktan yana herşeyi yapmaya hazır olduğunu dile getiren Tahincioğlu, şunları söyledi: ''Sayın Bakan, Formula 1'in değerlerini ve niçin Türkiye'de kalması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu konuda beni çok mutlu etti. Şöyle bir karar alındı; Sayın Ecclestone'u Türkiye'ye davet edeceğiz. Aramızdaki görüşmeleri Türkiye'de bitirip bir neticeye varmak istiyoruz. Tahmin ediyorum bu karar iyi bir karar olacak. Bugüne kadar Ecclestone görüşlerini hep bildirdi ama hemen hemen bir senedir üst düzey bir yetkiliyle görüşemedi. Gelecekteki Türkiye Grand Prix'ine belki birebir karşılıklı görüşmede yarar olacağını düşünerek Ecclestone'u Türkiye'ye davet ederek bu görüşmeyi ülkemizde devam ettirme kararı çıktı.'' Bakan Suat Kılıç'ın F1'deki seyirci sıkıntısını da aşmaktan yana olduğunu belirten Tahincioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bugün Formula 1'in seyirci sıkıntısı ve ilgisinin azalmasının getirmiş olduğu, ticari hacim küçülmesi var. Hacmin Ecclestone lehine büyütülerek, o ortamı dengelersek Ecclestone'nun Türkiye'den istediği rakam, daha makul hale döner. Çünkü neticede Ecclestone buranın işletmecisi durumunda, gelirleri de o alıyor. Bu nedenle de sıkıntı var. Seyirci sayısının azalması gelirlerin azalması demektir. Sayın Bakan da bu konuda yardımcı olmamızı önerdi. Bakan bey, tanıtımları, promosyonları ülke olarak bizim yapmamazı istiyor. Bakan bey bana Ecclestone için 'Kendisine geçmişte verdiğimiz rakamın aynısını vermeye çalışalım, yeni yaptığımız desteklerle seyirci sayısını artırarak gelirini yükseltelim' dedi. Bence mantıklı bir yaklaşım.'' Tahincioğlu, Ecclestone'nun birebir Bakan ile görüşmesini çözümcü bir alternatif olarak değerlendirerek, ''Ecclestone ile henüz görüşmedim. Bugün yarın görüşeceğim. Ağustos ayındayız, F1'in olmadığı bir dönem. Şimdi oturup Ecclestone ile tarih oluşturmaya çalışacağız. O tarihi de sayın Bakan ile teyit ettirmeliyiz'' diye konuştu. Görüşmenin uzamamasından yana olduğunu dile getiren Tahincioğlu, ''Bu görüşmenin Eylül ayına kalmaması gerekiyor. Süreç aleyhimize işliyor. Şu an program yapılmıştı. Biz o programın içindeydik. 6 Mayıs tarihi verilmişti. Şimdi 6 Mayıs tarihi ortadan kalktı. Yeniden düzenleme gerekiyor. Onun için fazla kaybedecek zamanımız yok'' değerlendirmesinde bulundu.