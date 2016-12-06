Formula 1 yeniden Fransa'da

Fransa, 10 yıllık aradan sonra, 2018 yılından itibaren Formula 1 Grand Prix otomobil yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak.

Fransa'nın güneyindeki Provence-Alpes-Cote d'Azur Bölge Konseyi Başkanı Christian Estrosi, basına yaptığı açıklamada, yarışların Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard pistinde 2018 yılında koşulmaya başlanacağını belirterek, "Biz bu yarışları tekrar Fransa'ya getirmekten çok mutluyuz. Fransa'da Formula 1 Grand Prix yarışları düzenlenmemesi büyük bir eksiklikti." dedi.

Fransa'da Formula 1 yarışları en son ülkenin iç bölgelerinde yer alan Magny'daki piste gerçekleşmişti. Formula 1 yarışlarının Fransa'daki tarihi ise 1906 yılına giriyor.



Bu ülkede ilk resmi Formula 1 yarışı, Le Mans kentinde düzenlenmişti. Reims kenti de yine Fransa'da Formula 1 yarışı koşulan kentler arasında yer alıyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2017 takvimini geçen ay sonu onaylamıştı. FIA'dan yapılan açıklamada, Formula 1 Dünya Şampiyonası 2017 sezonunda 20 yarışın yapılacağı ve Almanya Grand Prix'sinin takvimden çıkartıldığı bildirilmişti.