T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Formula 1 yarışlarında 'Grid kızları' dönemi kapanıyor

Motor sporlarının en çok izleneni olan Formula 1 yarışları öncesinde pilotların start sinyalini beklediği alanda toplanan ve 'gird kızları' olarak adlandırılan hostesler artık olmayacak.

29 Nisan 2018 20:30

Motor sporlarının en çok izleneni olan Formula 1 yarışları öncesinde pilotların start sinyalini beklediği alanda toplanan ve 'gird kızları' olarak adlandırılan hostesler artık olmayacak.

Uygulamanın 2018 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası ile birlikte yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Formula 1 Ticari Operasyonlar Direktörü Sean Bratches, yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl boyunca hangi alanlarda güncellemeler yapılabileceğini inceledik. Motor sporlarının ruhuyla daha iyi örtüşen değişikliklerin gerekli olduğu kararına vardık" dedi.

Bratches, "Grid kızları her ne kadar Formula 1 Grand Prix'leri ile özdeşleşmiş bir şey haline gelmiş olsa da, bu geleneğin markamızın temsil ettiği değerlerle örtüşmediğini düşünüyoruz" dedi.

Bratches, ayrıca 'grid kızları' uygulamasının Formula 1'in hayranları açısından da uygun olmadığını söyledi.

Formula 1'de 2018 sezonu 25 Mart'ta Avustralya'da düzenlenecek olan Melbourne Grand Prix'i ile başlıyor..

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MotorFormulaFIA FormulaDünyaTicari Operasyonlar Direktörü Sean BratchesBratchesGrand PrixMart AvustralyaMelbourne Grand Prix

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24