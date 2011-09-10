Formula 1 yarış lastikleri Türkiye'de üretiliyor

T24 - Pirelli Başkan ve Üst Yöneticisi Marco Tronchetti Provera, Pirelli'nin 2011-2013 yılları arasında Formula 1 yarışlarında tek resmi lastik tedarikçisi olduğunu belirterek, ''Tüm Formula 1 yarış lastiklerinin üretimini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin Formula 1 takviminde kalması bizim açımızdan iyi olurdu'' dedi.







Formula 1 lastiklerinden geliştirilen ve lüks segmente hitap eden ilk yol lastiği P Zero Silver, çağdaş sanatın sunulduğu uluslararası sergi alanlarından Milano'daki ''Hangar Bicocca''da tanıtıldı.







Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Provera, Pirelli'nin 2011-2013 yılları arasında Formula 1 yarışlarına tek resmi lastik tedarikçisi olarak destek vereceğini anımsatarak, bu lastiklerin de İzmit Fabrikası'nda üretileceğini belirtti.





İzmit fabrikasında sadece Formula 1 lastiklerini değil, motor sporları için de lastik ürettiklerini anlatan Provera, Türkiye'deki fabrikalarının dünyadaki en büyük fabrika olduğunu kaydetti.





Türkiye'de son 10 yılda yaptıkları yatırımların 250 milyon avroyu aştığını, bu yıl otomobil ve kamyon lastik üretimine 30 milyon avro, çelik kord üretimine de 5 milyon avro yatırım yaptıklarını bildiren Provera, ''Türkiye'deki fabrikamız kaliteli ürünler üretiyor olması nedeniyle bizim için oldukça büyük bir öneme sahip. Ürettiğimiz ürünlerimizin kalitesini her geçen gün daha da artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz'' dedi.







Tüm yarış lastiklerinin üretimi için Türkiye'ye odaklandıklarını vurgulayan Provera, çalışanlarının yetenekleri ve teknolojik gelişmelere dair elde ettikleri deneyimlerin Türkiye'ye olan güveni perçinlediğini söyledi. Provera, ''Türkiye'deki varlığımızdan ve Türk çalışanlarımızla gurur duyuyoruz'' dedi.





Tanıtımı yapılan yeni lastiğin İtalya'daki Settimono Torinese fabrikasında üretileceğini belirten Provera, Türkiye fabrikasında ağırlıklı yüksek performans ve çevreci ürünlerin üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.







''Türkiye olmalı''





Pirelli Başkanı Provera ''Türkiye'nin Formula 1 takviminden çıkartılması ve bunun Pirelli'nin Türkiye'deki imaj ve bilinirliğine etkisine'' ilişkin soruyu, ''Türkiye bizim stratejimiz açısından oldukça önemli bir ülke. Fakat benim Türkiye'nin takvimde kalması ile ilgili kararın arkasında yatan ekonomik ve politik kararlara karışmam mümkün değil'' diye yanıtladı.





''Tüm dünya ekonomik sıkıntılar yaşarken Türkiye ekonomisi daha güçlü bir duruş sergiliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?'' sorusuna Provera, ''Bu doğru. Türkiye günümüz rekabet koşullarında daha rekabetçi olmak için doğru yönde ilerliyor. Ben de inanıyorum ki bizim de Türkiye ile paralel bir yolda ilerlememiz, iyileşmemiz gerekli. Tüm Avrupa'nın daha iyi rekabet edebilmesi için reformlara ihtiyacı var. Türkiye son yıllarda oldukça iyi atılımlar gerçekleştirdi'' yanıtını verdi.





