Formula 1, Türkiye GP'sinin iptal edildiğini açıkladı

Türkiye’de 11-13 Haziran’da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix’si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edildi. F1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa Grand Prix’sinin 18-20 Haziran’a kaydırıldığı ve 25-27 Haziran’da Avusturya’da bir yarış daha düzenleneceği ifade edildi.

Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin takvimden çıkarılmasının ardından Fransa'nın bir hafta öne çekildiği ve Avusturya'da iki yarış yapılacağını duyuruldu.

Stefano Domenicali: Türkiye’de yarışmayı dört gözle bekliyoruz

Formula 1TM’nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, “Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park’ta olamayacağız. Yarışın Türkiye’de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye’deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa’daki yarışı öne çektik, Avusturya’da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın başından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de 2021 yılı takvimine Türkiye’yi dahil etmek için Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vural Ak: 2021 yılı içerisinde bu organizasyonu Türkiye’ye tekrar getirmek için çalışacağız

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise “Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi.

Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1TM yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz” ifadelerini kullandı.