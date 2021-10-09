Formula 1 Türkiye GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı 10 Ekim Pazar günü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek. Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da!

Formula 1’in 2020 takviminde sezonun en iyi yarışı seçilen Turkish Grand Prix, bu sezon da yine nefes kesecek. Geçen sezon Lewis Hamilton'ın kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye GP 2021 programı şu şekilde:

8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları

8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı

8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları

10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış

Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda?

Formula 1'de antrenman turları, basın toplantısı, sıralama turları ve yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.