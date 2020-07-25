Formula 1 takvimine 3 yarış daha eklendi

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Koronavirüs salgını nedeniyle büyük oranda değişen Formula 1 2020 sezonu takvimine iki 'grand prix' daha eklendi.

Yapılan açıklamaya göre F1 pilotları 9-11 Ekim tarihlerinde Almanya'daki Nürburgring, 23-25 Ekim tarihlerinde Portekiz'deki Portimao ve 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İtalya'daki Imola pistlerinde yarışacak.

Portekiz'deki 'grand prix' alışılmışın aksine 2 gün sürecek. Imola'nın da takvime katılmasıyla bu sene F1 İtalya'ya üç defa gidecek.

Öte yandan Formula 1, bu sezon Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında hiç 'grand prix' düzenlenmeyeceğini açıkladı. Normal şartlarda F1'in bu sezon da ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika'ya gitmesi planlanıyordu.

Yeni açıklanan yarışlarla birlikte mevcut sezonun F1 takvimi 13 'grand prix'e yükselmiş oldu. Organizasyon, bu sezon en az 16 yarış yapılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.