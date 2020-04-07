Formula 1 takımı, solunuma yardımcı olan CPAP cihazı üretmeye başladı

Mercedes-AMG HPP, Mercedes Formula 1 takımının mühendisleri ve Londra Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktorlarla birlikte geliştirdiği, solunuma yardımcı olan cihazın üretimine başladı.

Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) cihazı, hastaların akciğerlerine solunum cihazına bağlanmaları gerekmeden oksijen gönderiyor.

CPAP cihazları İngiltere'deki hastanelerde kullanılıyor, ancak sayıları yeterli değil.

Şirket, Pazartesi günü ilk olarak 600 cihaz üretti ve bunun günlük 1000 cihaza çıkartılması umuluyor.

İngiliz hükümeti bu cihazlardan 10 bin adet sipariş verdi. Cihazlar, normalde Formula 1 araçlarını pistonlarını ve turbo kompresörleriin üreten makinalarda üretiliyor.