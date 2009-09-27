Formula 1 Singapur yarışında zafer Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 14. yarışı olan Singapur Grand Prix'sini McLaren pilotu Lewis Hamilton kazanmayı başardı.

Formula 1 Singapur Gran Prix'sinde yarışa pole pozisyonunda başlayan Lewis Hamilton zafere ulaşan isim oldu.

Bu sonuçla bu sezonki ikinci yarışını kazanmayı başaran Hamilton, daha önce Macaristan'da bir birincilik elde etmişti. Hamilton kariyerindeki 11. birinciliğini de elde etmiş oldu.

Toyota pilotu Timo Glock ikinci olurken, Renault'tan Fernando Alonso üçüncü, Redbull'dan Sebastian Vettel dördüncü oldu.

Webber, Heidfeld, Grosjean, Buemi ve Alguersuari yarışı tamamlayamayan isimler oldu.

