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Spor

Formula 1 pilotu Fernando Alonso kaza geçirdi

12 Şubat 2021 00:10

Fernando Alonso'nun İsviçre'de bisiklet sürerken kaza geçirdiği açıklandı. 39 yaşındaki F1 pilotunun bilincinin yerinde olduğu ve kendisini iyi hissettiği belirtildi.

Formula 1'in tecrübeli pilotlarından dünya şampiyonu sürücü Fernando Alonso'ya bisiklet sürerken araba çarptı.

Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar olabileceği belirtilen Alonso’nun takımı Alpine, yarışçılarının bilincinin açık olduğunu ve yarın sabah hastanede bazı kontrollere katılacağını açıkladı.

"Bilinci açık"

Alpine'in açıklamasında "Fernando Alonso’nun bilinci açık, yarın sabah yapılacak tetkikleri bekliyor. Daha fazla bilgi yarın paylaşılacak." ifadeleri kullanıldı.

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