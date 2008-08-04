Formula 1 para basıyor

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in, 2007 yılında yarış başına 217 milyon dolar gelir getirdiği bildirildi.

Deloitte Spor Endüstri Grubu tarafından hazırlanan ''F1 Ekonomisi'' çalışması üzerine yapılan açıklama ilginç sonuçları ortaya koydu.

2007 yılında gerçekleşen 18 Grand Prix'den, yarış başına ortalama 217 milyon dolar gelir elde edilen Formula 1, dünyanın en çok gelir getiren spor organizasyonu olarak kendini gösteriyor.

Yapılan araştırma, Formula 1'in, NFL (Amerika Ulusal Futbol Ligi), İngiltere Premier Ligi ve MLB (Beyzbol Ligi) gibi spor organizasyonlarından daha fazla gelir getirdiğini ortaya koydu.

Çalışmaya göre, 3.9 milyar dolar olarak hesaplanan Formula 1 toplam gelirleri, genel gelirler, takım gelirleri ve yarış gelirleri olmak üzere üç kalemden oluşuyor. Genel gelirler, televizyon yayın hakları, yarış sponsorlukları ve ağırlama gelirlerinden, takım gelirleri ise sponsorlar ile ticari paydaşların ve takım sahiplerinin katkılarından oluşuyor. Yarış gelirlerinde ise bilet satışları ve diğer yarış sponsorluklarından elde edilen gelirler yer alıyor.

Diğer belli başlı spor organizasyonlarının gelirleri ile karşılaştırıldığında Formula 1'in yarış günü izleyicilerden elde edilen gelirlerinin, tüm gelirler içindeki payının düşük olduğu göze çarpıyor.

Bilet satışları ve yarışseverlerin yaptıkları diğer harcamalar, toplam gelirlerin sadece yüzde 10'luk kısmını oluştururken, yarış gelirlerinin artması ile mevcut koşu pistlerinin de iyileştirilmesinin gündeme getireceği ifade ediliyor. Gece yapılacak olan yarış gelirlerine ilave olarak, 2008 sezonunda çekiş kontrol sisteminin kaldırılmasının sponsorların ve gerek pistte gerekse televizyonları başından yarışı izleyen seyircilerin Formula 1'e olan ilgisini artıracağı tahmin ediliyor.