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Spor

'Formula 1 olmazsa bırakırım'

Honda'daki yerini koruması zor görünen 36 yaşındaki Barrichello, gelecek yıl F1'de takım bulamaması halinde kariyerine nokta koyacak.

13 Kasım 2008 02:00

Brezilyalı pilot Rubens Barrichello, gelecek yıl Formula 1'de takım bulamadığı takdirde kariyerine son vereceğini açıkladı.


Honda'daki yerini koruması zor görünen 36 yaşındaki Barrichello, gelecek yıl F1'de takım bulamaması halinde kariyerine nokta koyacak.

Japon takımı, Barrichello'nun yerine düşündüğü Bruno Senna ve Lucas di Grassi'yi gelecek hafta Barcelona testinde şans verecek.

270'den fazla yarışa katılarak Formula 1 tarihinin en deneyimli pilotu unvanına sahip Barrichello, Senna veya Di Grassi'nin iyi olduklarını kanıtladıkları takdirde Honda tarafından tercih edilmelerinin normal olacağını söyledi.

Barrichello'nun seçenekleri arasında Toro Rosso ilk sırada. Brezilyalı sürücüden kendi sponsorlarını getirmesini talep eden İtalyan takımı, iki tarafın görüştüğünü doğruladı.

Barrichello, gelecek yıl takım bulamadığı takdirde Indy Car serisine geçmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "ya F1'de kalırım ya da bırakırım" dedi.

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