Formula 1 Malezya GP’sinde kazanan Verstappen

Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde düzenlenen Formula 1 Malezya Grand Prix’ini Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, Avustralyalı Daniel Ricciardo üçüncü oldu.
Yarışa son sırada başlayan ve sürücüler klasmanında liderlik için mücadele eden Sebastian Vettel, yarışı 4. sırada tamamlama başarısını gösterdi. Vettel, yarışın ardından Formula 1’in resmi sitesinde yapılan oylamada günün yarışçısı seçildi.
Şampiyona lideri konumunda bulunan Lewis Hamilton, Vettel’le arasındaki puan farkını 34’e çıkardı.