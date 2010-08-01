-FORMULA 1 MACARİSTAN GRAND PRİX'SİNİ WEBBER KAZANDI BUDAPEŞTE (A.A) - 01.08.2010 - Formula 1 Macaristan Grand Prix'sini, Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber kazandı. Bu sezon 4. yarışını kazanan Webber, bugün elde ettiği başarıyla pilotlar arasındaki çekişmede puanını 161'e çıkarttı ve McLaren pilotu Lewis Hamilton'un 4 puan üstünde ilk sıraya çıktı. İkinci sırayı Ferrari'den Fernando Alonso alırken Hamilton, teknik bir sorun nedeniyle yarışa 24. turda veda etmek zorunda kaldı. Bir diğer Red Bull pilotu Sebastian Vettel 3, Ferrari pilotu Felipe Massa ise yarışı dördüncü sırada bitirdi. Yarışta en iyi tur derecesini ise 70. turda, Sebastian Vettel 1:22.362 ile yaptı. Sıralama şöyle oldu: 1. Mark Webber (Avustralya) Red Bull-Renault 1 saat 41 dakika 05.571 saniye 2. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari +00:17.821 3. Sebastian Vettel (Almanya) RedBull Renault 00:19.252 4. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 00:27.474 5. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 01:13.192 6. Nico Huelkenberg (Almanya) Williams-Cosworth 01:16.723 7. Pedro de la Rosa (İspanya) BMW Sauber - Ferrari 1 tur 8. Jenson Button (İngiltere) McLaren 1 tur 9. Kamui Kobayashi (Japonya) BMW Sauber - Ferrari 1 tur 10. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams - Cosworth 1 tur 11. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes 1 tur 12. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso - Ferrari 1 tur 13. Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India - Mercedes 1 tur 14. Heikki Kovalainen (Finlandiya) Lotus - Cosworth 3 tur 15. Jarno Trulli (İtalya) Lotus - Cosworth 3 tur 16. Timo Glock (Almanya) Virgin - Cosworth 3 tur 17. Bruno Senna (Brezilya) HRT - Cosworth 3 tur 18. Lucas Di Grassi (Brezilya) Virgin - Cosworth 4 tur 19. Sakon Yamamoto (Japonya) HRT - Cosworth 4 tur -PİLOTLARIN MÜCADELESİNDE WEBBER İLK SIRADA- Webber, bugün kazandığı yarışla puanını 161'e yükseltti ve Lewis Hamilton'un üzerinde ilk sıraya yerleşti. İlk 10 hilot ve puanları şöyle: 1. Mark Webber (Avustralya) 161 2. Lewis Hamilton (İngiltere) 157 3. Sebastian Vettel (Almanya) 151 4. Jenson Button (İngiltere) 147 5. Fernando Alonso (İspanya) 141 6. Felipe Massa (Brezilya) 97 7. Nico Rosberg (Almanya) 94 8. Robert Kubica (Polonya) 89 9. Michael Schumacher (Almanya) 38 10. Adrian Sutil (Almanya) 35 -TAKIM SIRALAMASINDA RED BULL LİDERLİĞİNİ KORUDU- 1. Red Bull - Renault 312 2. McLaren - Mercedes 304 3. Ferrari 238 4. Mercedes 132 5. Renault 106 6. Force India - Mercedes 47 7. Williams - Cosworth 40 8. BMW Sauber - Ferrari 23 9. Toro Rosso - Ferrari 10 10. Lotus - Cosworth 0 10. HRT - Cosworth 0 10. Virgin - Cosworth 0